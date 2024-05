Arquidiocese pode fazer uma nova sede da Cúria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O arcebispo Dom Paulo Jackson estuda a possibilidade de construir, na área do Palácio dos Manguinhos, um edifício para ser sede da cúria, que cuida da parte administrativa, coordenando as 150 paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife. Vem funcionando no palácio, mas sem as condições ideais para o volume de trabalho que tem. O Palácio voltaria ser, como tradicionalmente, a residência do arcebispo. Que atualmente mora num apartamento ao lado.

MÃES

Bruno Lins fotografa mães da nossa sociedade, para a tradicional exposição que a dermatologista Gleyce Fortaleza realizará na sua clínica do Shopping Recife.

Domingo é dia de gente bonita: Rita Gueiros - Sheila Wanderley/Divulgação

INVENCIBILIDADE

O Bayer Leverkusen, que se sagrou antecipadamente campeão alemão, desbancando os 11 anos do Bayer de Munique, tenta agora manter a invencibilidade. Hoje joga contra o Eintracht Frankfurt, que a TV Cultura mostra, às 12h30.

CINEMA

Estreia quinta-feira nos cinemas do Recife, um dos filmes mais esperados do ano, “Planeta dos Macacos- O Reinado.”

CANDIDATURA

Izabel Urquiza deve ser confirmada como candidata do PL à Prefeitura de Olinda.

Os irmãos Homero, Cláudio e Marcelo Lacerda. - Sheila Wanderley/Divulgação

REVISTA

A edição 35 da revista “Mensh” será lançada quarta-feira, no Espaço XP no Empresarial Alexandre de Castro e Silva.

MARÍLIA

A cantora Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo em 2021, foi a primeira brasileira a bater a marca de 10 bilhões de “streams” no “Spotify”. Agora ultrapassou os 12 bilhões.

TECNOLOGIA

De acordo com dados do mercado financeiro, a Apple registrou lucro líquido de US$ 23,64 bilhões no segundo trimestre fiscal. Em comparação ao mesmo período no ano passado, que registrou US$ 24,16 bilhões, houve uma queda.

BALLET

O Ballet de Londrina vai apresentar, entre os dias 15 e 17 de maio, na Caixa Cultural do Recife, o espetáculo “Bora!”





M O V I M E N T O

Bom domingo: “O importante não é fazer grandes coisas, mas grandemente as pequenas coisas. “(Mahatma Gandhi)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco promove de segunda a sexta-feira a Semana Nacional da Conciliação.

A Restaurtant Week termina neste domingo.

A Copergás vai fornecer gás natural ao Lafepe o que possibilitará grande economia ao laboratório.

A Azul confirmou para o dia 5 de junho, a volta dos voos diretos do Recife para Orlando e Fort Lauderdale.

O ator pernambucano Duda Rios está brilhando no elenco da novela “Rancho Fundo.”

Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza desde 2015, lançou o livro “Da C à Libertadores”.





A Justiça da Argentina determinou o bloqueio de bens e a quebra do sigilo bancário do ex-presidente Alberto Fernández.

O médico Romualdo Almeida é um dos diretores do Memorial Star.

Coluna de João Alberto: O café da manhã do pernambucano.