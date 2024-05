Engenho Massangana recebe exposição para celebrar a Semana Nacional dos Museus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Engenho Massangana, localizado no Cabo de Santo Agostinho e vinculado à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), celebra a abertura da Semana Nacional dos Museus com a exposição "Para que as estátuas não morram". O evento começará no dia 11 de maio.

Serão exibidos uma seleção de objetos étnicos africanos pertencentes ao acervo do Museu da Abolição, de diversas regiões da África, como Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Gana, Guiné, Libéria e República Democrática do Congo. O público poderá emergir nos significados dos objetos e refletir sobre identidade, diversidade e história.

“A exibição desse acervo no Engenho Massangana contribui para o reencontro entre Brasil e África, confluência transatlântica que ajuda a compreender a potência estética e cultural de povos e culturas que só geograficamente estão distanciados", comenta Silvia Barreto, chefe de serviço de Estudos Museais e do Engenho Massangana, da Coordenação de Museologia do Museu do Homem do Nordeste (Muhne).



SERVIÇO

Data da inauguração: sábado, 11 de maio de 2024.

Horário: 13h.

Local: Engenho Massangana, Rodovia PE 60, Km 10, s/n, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

Horário: Terça a Sábado das 9h às 16h; Domingo das 10h às 15h.

Entrada gratuita.