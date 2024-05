Livro conta a história do cinema pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O livro “História Ilustrada dos 100 Anos do Cinema Pernambucano” será lançado hoje, às 19h, no Cinema da Fundação do Derby, com exibição do filme “Retribuição”. É um trabalho primoroso de Ernesto Barros e Germana Pereira, dois apaixonados pelo cinema, resultado de décadas de pesquisas. Um dos destaques é a coleção de fotos e ilustrações das várias fases do cinema no nosso estado. Li o livro, confesso que deslumbrado, no final de semana para ser lida e guardada.

PRESTÍGIO

O comandante militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro e a esposa, Marciane, um casal simpaticíssimo, eram presenças de muito destaque no jantar de sexta-feira, no The Black Angus, recebidos por Marcos Nascimento

O general e sra. Maurílio e Marciane Ribeiro no Black Angus - Sheila Wanderley/Divulgação

REPRIMENDAS

Márcio Macêdo, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, ganhou duas reprimendas públicas do presidente Lula, pelo fracasso em dois eventos, com a presença de um público muito pequeno. Primeiro, em dezembro, no Natal doas Catadores, em São Paulo. E agora, no 1º de Maio, que foi mal convocado, segundo Lula, mesmo tendo o patrocínio da Petrobrás e R$ 250 mil da Lei Rouanet.

EM TRIUNFO

O presidente da Associação dos Secretários de Turismo de Pernambuco, promove, entre os dias 15 e 17, em Triunfo, encontro de secretários e dirigentes municipais de turismo. Evento vai discutir os novos rumos do segmento no estado, tendo como tema principal a captação de recursos para o setor.

PARA SENNA

Com o patrocínio do Guaraná Antarctica, o gigantesco painel de LED gigante da Arena Sphera, casa de shows de Las Vegas, está mostrando homenagem, a Ayrton Senna, com exibição do capacete verde e amarelo que o pilto usava.

MADONNA

O show de Madonna sábado no Rio, também teve repercussão recifense. Vários bares e restaurantes atraíram clientes mostrando em telões, a apresentação da cantora em Copacabana.

Paulina Sarubbi e Jô Mazzarolo, que comandam amanhã o Fórum da Amchem, na Arcádia de Apipucos - Arquivo Pessoal

PERSE

O deputado Felipe Carreras comemora a aprovação do Programa de Retomada dos Setores de Eventos e Turismo no Congresso Nacional. Deve virar lei já na próxima semana.

FILME

Entre os filmes em cartaz nos cinemas do Recife o grande destaque é o “O Dublé.”

OS CANTORES

Têm nomes curiosos as duas primeiras atrações do “Guiamum Treloso Rural”, que acontece em setembro, em Aldeia: a cantora Ana Frango Elétrico e o cantor Yago, o Próprio.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Aprenda, como uma das suas primeiras obrigações, a dominar-se.” (Pitágoras)

Diante do sucesso do evento no Polo Pina, o padre Reginaldo Manzotti confirmou nova edição do “Evangelizar é Preciso” no Recife no próximo ano.

Guto Ferreira, ex-técnico do Sport, foi demitido do Coritiba, depois da derrota para o rubro-negro pernambucano sexta-feira.

Quadro gaúchos que moram no Recife acompanham preocupados a tragédia da chuva no Rio Grande do Sul; Julião Konrad, Paulo Magnus, Jô Mazarollo e Valdemir Baldissera.

O cirurgião Joaquim Celestino da Silva Neto, natural de Codó, no Maranhão, recebeu no título de Cidadão de Pernambuco por proposta do deputado José Patriota.

Marco Luque comemora o sucesso do humorístico “No Corre” na Globo, confirma seu noivado com a maquiadora e caracterizadora Jéssica Correia.

O ex-secretário da Fazenda e atual consultor do Banco do Nordeste, retorna de temporada em Paris com a esposa, a escritora Andréa Nunes.

O escritor pernambucano Luciano Pontes lançou o livro “A Terra Essacada e Outras”, pela Editora Melhoramentos.

O ex-deputado cassado Deltan Dallagnol desistiu de disputar a Prefeitura de Curitiba e também não aceitou ser o vice de Eduardo Pimentel, o indicado pelo atual prefeito Rafael Greca.

Aniversariantes: Ana Maria Tavares, Anelise Sobral, Clóvis Corrêa Filho, Eduardo Catão, Helena Tavares, Miguel Ângelo Fares, Naércio Gayão Filho, Samuel Rubens de Andrade (Samuca) e Sandra Norões.