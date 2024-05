A primeira-dama desistiu de assistir ao show de Madonna

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lauro Jardim revela que a primeira-dama Janja da Silva, convidada pelo prefeito Eduardo Paes para assistir ao show de Madonna, chegou a viajar para o Rio e ficar hospedada na residência oficial. No sábado, no entanto, desistiu e voltou para Brasília. Escapou de um festival de críticas por estar num show com o Rio Grande do Sul enfrentando um sério problema com dezenas de mortos. No domingo, ela acompanhou o presidente Lula na visita a Porto Alegre.

A senadora Teresa Leitão no seu gabinete no Senado, decorado com peças do artesanato pernambucano - Arquivo Pessoal

CAMPEÃO

José Paulo Cavalcanti, torcedor do Náutico, em Portugal não optou pelo alvi-rubro Benfica. Virou torcedor do Sporting, que tem camisas (ou camisolas como chamam os portugueses) verdes e brancas e que conquistou no domingo o campeonato português.





EM ASSIS

Gilberto Barbosa revela que a Obra de Maria levará 1,5 mil pessoas para a 12ª edição do Congresso Internacional de Pentecostes pela Paz, entre os dias 18 e 19. Sempre realizada em Jerusalém, pela primeira vez, o evento, devido ao problema da guerra, será na belíssima cidade de Assis, na Itália.

FASHION

A grife de moda fashion “The Saint” inaugura loja hoje no RioMar. Entre as 17h e 21h teremos coquetel e a animação do DJ Kai, tendo como anfitriões os irmãos Henrique e Kleber Fortex. Evento terá o lançamento da coleção “Nogard”, que tem clima medieval.





NO SHOW

O modelo e DJ Jesus Luz, namorado de Madonna por dois anos, foi assistir ao show do ex-amor em Copacabana, ao lado da namorada, a médica Camila Sroligo.

Confraternização de Carol Falcão, Maria Paula, Gabi Fonseca e Iili Lima, em evento na Reserva do Paiva - Ivaldo Bezerra/Divulgação

BIOGRAFIA

Será lançada hoje no Rio de Janeiro “Senhora do Meu Destino”, a biografia de Susana Vieira, que ela escreveu juntamente com o jornalista Mauro Alencar.

ADOÇÃO

Em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva adotou uma cachorrinha e a apelidou de Esperança. E doou uma tonelada de ração para alimentar animais resgatados.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Quando o mundo está em silêncio, até mesmo uma só voz se torna poderosa.” (Malala Yousafzal)

Os ministros pernambucanos José Múcio Monteiro e Sílvio Costa Filho integraram a comitiva do presidente Lula na visita ao Rio Grande do Sul no domingo.

Lamentada a morte de Rosália Lima, figura muito querida no jornalismo pernambucano.

Ana Lucila Maranhão e Luana Vitória Maranhão curtiram o show de Adilson Ramos no Shopping Tacaruna.

A APAC emitiu alerta laranja e indica pancadas de chuvas de moderada a forte ao longo desta terça-feira.

O Governo Federal viabilizou o repasse de R$ 928 milhões para ajudar as famílias vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Segundo dados do Banco Central divulgados ontem, a dívida bruta do Brasil subiu para 75,7% do Produto Interno Bruto no mês de março.

Pesquisadores em Israel estão utilizando Inteligência Artificial para tentar identificar vítimas do Holocausto que estão sem nome nos registros oficiais.

Neste ano, mais de duas mil pessoas morreram devido à dengue. Os dados são do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Já foram 4,3 milhões de casos confirmados.

Aniversariantes: Aidália Campos, Ana Karlla Assis, Douglas Van Der Ley, Frederico Caldas, Isabela Pontes, Lara Maranhão Correa, Lúcia Bacelar, Luciano Paiva de Faria, Luiz Lauria, Márcia Azevedo, Maria Adélia Corrêa, Luciana Ferreira Moura, Mirella Maranhão, Paulo Barbosa, Pio Guerra, Ricardo Corrêa de Araújo, Ricardo Notare Costa Júnior, Saulo Charifker e Thatiana Pimentel.