Inundações isolam a cidade de Gramado

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, a cidade de Gramado está literalmente isolada, atingida pelas inundações no Rio Grande do Sul, contabilizando várias quedas de barreiras e mortes. A maioria dos seus muitos hotéis está funcionando de forma restrita, apenas com os hóspedes que já estavam na cidade e tinham dificuldade de sair. As principais estradas de ligação a Porto Alegre estão interditadas, viagem apenas com um desvio muito longo e o aeroporto da capital gaúcha está fechado, sem previsão de reabrir.

Sabrina Rocha e Branca Góes em tarde de moda - Sheila Wanderley/Divulgação

ALMOÇO

A presidente Sandra Paes Barreto comanda hoje, no “Spettus Premium”, o almoço do Dia das Mães da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco. A renda será usada para a compra de kits de maternidade para grávidas carentes. Entre as presenças confirmadas o padre Arlindo Matos Júnior.

NA TV JORNAL

A TV Jornal/SBT mostra o jogo entre Cruzeiro e Alianza da Colômbia, hoje, às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

DOM HELDER

O arcebispo Dom Paulo Jackson preside hoje, ao lado do padre Fábio Potiguar, às 19h, na Igreja das Fronteiras, evento do Instituto Dom Helder Câmara, para assinalar os 60 anos da posse de Dom Helder Câmara como arcebispo de Olinda e Recife.

NO PÁTIO

O prefeito João Campos e a chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, almoçaram sábado, com empresários do centro do Recife, no restaurante São Pedro, no Pátio de São Pedro. Os dois fizeram os maiores elogios à comida, serviço e ambiente daquele restaurante, referência da culinária pernambucana.

LIVRO

O ex-ministro pernambucano Cristovam Buarque lançou ontem, no Rio de Janeiro, o livro “Conversa com Edmar Bacha”, da Editora Intersaberes, com prefácio de Miriam Leitão. Depois vem fazer lançamento no Recife, na programação do CinePE.

A engenheira química Raiolanda Castelo Branco, que foi Miss Pernambuco, representando o Círculo Militar - Fernando Machado/Divulgação

MADONNA

Segundo o governo do Rio de Janeiro, o show de Madonna deu um retorno financeiro acima de R$ 300 milhões. Ao todo, foram 1,6 milhão de pessoas e, segundo o governo, cerca de 150 mil turistas estrangeiros estiveram na cidade para assistir o show.

CULTURA

O Festival “Pernambuco Meu País” está com inscrições abertas até o dia 15 para os artistas locais participarem. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado e acontecerá de forma itinerante em sete municípios entre julho e agosto.

LANÇAMENTO

Está na reta final a definição do lançamento do livro “Letra de Música”, do jornalista e compositor Gilvandro Filho. Os originais já estão na editora “Sopa de Letrinhas”. Reúne uma centena de poemas que ele criou e foram musicados por 40 parceiros.

LEITURA

Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro e Chico César são as atrações do X Festival RioMar de Literatura. O evento acontecerá dia 16 e homenageia Machado de Assis.

AÇÃO

Durante esta semana, o Tribunal de Justiça de Pernambuco realiza atividades de conscientização sobre a importância do combate ao assédio moral e sexual e à discriminação no ambiente de trabalho.