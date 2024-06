Edição de 10 anos do MasterChef Brasil seleciona primeiros participantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estreou nessa terça-feira (28) a 11ª edição do Mastechef Brasil. No programa de ontem, como é de praxe no reality, parte dos participantes disputam entre si para garantir o avental. Na próxima semana, a disputa segue e mais cozinheiros disputam as vagas restantes. A etapa de ontem envolvia “gastronomia brasileira”. O vencedor vai ganhar um prêmio de R$ 350 mil, um curso na Le Cordon Bleu, além de outros equipamentos de cozinha.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça se juntaram para decidir os melhores cozinheiros amadores que merecem entrar no programa. Nesta temporada, ainda terá a presença e ajuda de grandes convidados, neste primeiro episódio, Carlinhos Maia, Jon Vlogs, Tainá Costa, Artur Paek, Luiza Possi, Edelson Ribeiro, Gkay e Leo Bagarolo foram os estreantes.

Nos embates de pratos, os vencedores foram Laura, de 23 anos, com uma moqueca capixaba; Roberto, de 55 anos, e Pâmela, de 42, com picadinho; José Roberto, 46, com um carpaccio de carne de sol; Pietro, 27, e Lucas, 29, com peixe; Andréia, 44, com pinhão; Alzileide, 40, com mandioca (nossa amada macaxeira); Gabriela, 35, e Vinícius, 31, com farofa; Rafaela, 36, e Vitor, 29, com quiabo fecharam a noite.