SJCC presente no São João de Caruaru

A TV Jornal estará nos quatro cantos do São João de Caruaru, inclusive no Alto do Moura, maior Centro de Artes Figurativas do Brasil e segundo maior polo dos festejos juninos da Capital do Forró. O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação fechou parceria inédita com o Dom Vitalino, de Zezo Imperador, Fátima Castro e João Bertino.

Laurindo Ferreira, Mônica Carvalho e Igor Maciel recebem o general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, na visita ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - Arquivo Pessoal

ESTRUTURA

A casa climatizada tem palhoça, espaço mezanino, acessibilidade, lounge com vista para a passarela do forró, restaurante, música e muita cultura. Será neste espaço que a TV Jornal interior fará transmissão ao vivo todo sábado, no horário do almoço, para todo interior do estado.

FIEPE

Será no dia 17, no Armazém Blu’Nelle, a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco para o quatriênio 2024/2028, que será presidida pelo empresário Bruno Veloso, com os vice-presidentes Massimo Cadorin, José Antônio de Lucas Simon e Renato Cunha.

Milena Sotero, brilho na nossa arquitetura - Gleyson Ramos/Divulgação

EXPO

Idealizada pelo arquiteto Diogo Viana, a Art PE será de 26 a 30 de junho, no Terminal Marítimo de Passageiros, com participações de 30 galerias de arte, além de projetos sociais, áreas de convivência e lojas de museus.

NEM-NEM

Cresceu o número de jovens, entre 14 e 24 anos, que não trabalham, não estudam e nem buscam trabalho, segundo o levantamento feito pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Em um ano, o número foi de 4 milhões para 5,4 milhões.

LANÇAMENTOS

Hoje, às 17h na Escola Superior de Advocacia da OAB de Pernambuco, teremos o lançamento de quatro importantes obras jurídicas: “Direito Marítimo e Portuário”, de Ingrid Zanella; “A Coisa Julgada Sobre Questão em Benefício de Terceiros”, de Guilherme Veiga; “De Não Violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência”, de Augusto Maciel Quaotti e “Estudos de Direito Civil e Processo Civil”, de juristas de todo o país em torno de homenagem ao desembargador Jones Figueiredo Alves.

ANABOLIZANTES

O atleta brasileiro e campeão olímpico Thiago Braz está fora dos Jogos de Paris-2024. Ele foi suspenso por 16 meses por conta do uso de ostarina, substância proibida que tem ação anabolizante.

INSATISFAÇÃO

Apesar de grandes, certas instituições geram insatisfação dos brasileiros. De acordo com recente ranking, o INSS é o mais processado pelos cidadãos do país. Em segundo lugar, a Caixa Econômica Federal, seguida pelo Bradesco.

MERCADO PET

O Brasil é o terceiro país com maior população de animais de estimação. O número reflete um dado importante neste mercado, que deve chegar a um faturamento de 50 bilhões de reais neste ano apenas com gastos em ração e cuidados, sem considerar medicamentos e seguros, segundo a Euromonitor.

TURISMO

Prevendo a chegada da alta temporada, o Ministério da Cultura do Peru alterou as regras de visitação de Machu Picchu, limitando o número de visitantes, circuitos disponíveis e tolerância de atrasos.