A belíssima trajetória de Zeferino Ferreira da Costa

A revista "60+” destaca na nova edição um dos maiores empresários pernambucos, Zeferino Ferreira da Costa, que nasceu na Vila do Conde, em Portugal, mas tornou-se pernambucano de coração, desde os 18 anos, quando veio para o Recife. E por direito, pois já recebeu os títulos de Cidadão de Pernambuco e do Recife. Aqui fez uma brilhante trajetória empresarial. Primeiro como sócio do irmão Alberto Ferreira da Costa, depois à frente da “RioAve”, uma das maiores construtora do Nordeste, que comanda com os filhos Ana, João, Zeferino e Moisés. Sempre foi uma importante liderança da comunidade luso-basileira, atuando no Hospital Português, Clube Português e Gabinete Português de Leitura.

NO PORTO

Zeferino Ferreira da Costa foi o principal responsável por uma obra fantástica, o Instituto Pernambuco-Porto, uma marcante presença pernambucana na principal cidade do Norte de Portugal. É uma bela edificação, com projeto de Acácio Gil Borsoi e Janete Costa, com uma área de 2.300 m² num terreno com 7.800 m², com salas de reunião, salão de convenções, biblioteca, auditório e apartamentos para receber professores e alunos pernambucanos. É um grande marco das relações entre brasileiros e portugueses.





NA ARENA

A governadora Raquel Lyra confirmou presença na Arena Pernambuco, sábado para assistir ao jogo da seleção brasileira feminina conta a Jamaica.

CIDADANIA

Por iniciativa do vereador Samuel Salazar, o ex-secretário Murilo Cavalcanti, natural de Cabrobó, recebeu ontem, em reunião solene da Câmara Municipal, o título de Cidadão do Recife.

VEÍCULOS

Pesquisa da empresa Bright Consulting, especialista em consultoria automobilística, prevê que 200 mil veículos tiveram perda total, atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul, sendo mil zero quilômetro, que estavam em concessionárias atingidas, um prejuízo em torno de R$ 8 bilhões. Nove mil donos de caros já acionaram as seguradoras, que têm prejuízo estimado em R$ 600 milhões.

FUTEBOL

Segundo dados da EY, os principais clubes de futebol do Brasil faturaram R$ 11,1 bilhões em 2023, sendo o Flamengo o primeiro lugar do ranking.

CASAMENTO

Joelinton do Newcastle do Reino Unido e da seleção brasileira, escolheu a Paria dos Carneiros para seu casamento com a pernambucana Thays. O nupcial do ex-atacante do Sport teve shows de Raphaela Santos, Turma do Pagode e Xand Avião.

OUTBACK

Apesar do sucesso, a rede “Outback”, que tem 158 restaurantes no Brasil, a dona da franquia, a americana Bloomin’ Brands, está reavaliando a operação no país. E não descarta a sua venda. Para a “Mudabala Capital” grupo árabe, dona das marcas “Burger King” e “Popeyes".





TRANSPORTE

A Fenearte, que acontece entre os dias 3 e 14 de julho terá linhas de ônibus especiais para o Pernambuco Centro de Convenções, saindo dos shoppings Patteo Olinda, Recife, RioMar e Tacaruna.

EXPOSIÇÃO



Está aberta, na Christal Galeria a exposição dupla de Max Motta e Whittney de Araújo, “Territórios Pina: Dois Olhares que Se Entrelaçam.’

REFERÊNCIA



Destaque na nossa gastronomia, o chef Rapha Vasconcelos participou de evento em que cozinhou diretamente na cozinha do chef Laurent Suaudeau. Na ocasião, foi entrevistado pela Vogue.