Famiglia Giuliano tem brunch nos domingos

Depois de muitos anos, o Recife volta a ter um “brunch”, uma refeição muito comum no Rio, São Paulo, Estados Unidos e Europa. É uma mistura de café da manhã com almoço, ótima opção para o domingo, quando as pessoas costumam acordar mais tarde. Bia e Tânia Konrad criaram a opção, todos os domingos, das 11h às 15h, no Famiglia Giuliano. Tem um maravilhoso buffet com 60 opções, desde frutas e pães a pratos quentes e sobremesas. Vai, com certeza, fazer muito sucesso.

O superintendente do Aeroporto dos Guararapes Diego Moretti, e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, na abertura da nova sala vip do aeroporto - Arquivo Pessoal





EDIFÍCIO



A construtora “Vale do Ave” está construindo um edifício de luxo, com 25 andares, na Avenida Boa Viagem, que vai ganhar o nome do presidente da empresa, o empresário Zeferino Ferreira da Costa.





TRANQUILIDADE



Ontem foi uma espécie de meio-feriado no Recife. Com os bancos sem funcionar, pelo feriado nacional de Corpus Christi e com um trânsito muito tranquilo.





MINISTRO



Circula nas redes sociais vídeo em que o presidente do STF, Roberto Barroso, canta e dança em um bar de Brasília o samba-enredo "É Hoje", da escola de samba carioca União da Ilha no carnaval de 1982. O público participou e aplaudiu o ministro.





CARUARU



O prefeito Rodrigo Pinheiro inaugura hoje a primeira creche da cidade feita em parceria com o governo do estado. Vai receber o nome de Márcia Lyra, saudosa viúva do ex-ministro Fernando Lyra.

Encontro do deputado Felipe Carreras e o prefeito João Campos - Arquivo Pessoal

ONLINE



A Temu está pronto para chegar ao Brasil. O aplicativo chinês vende de tudo e nos Estados Unidos só perde para a Amazon. Os seus principais concorrentes em países asiáticos são a Shein e a Shopee. A novidade deve aumentar ainda mais a polêmica sobre a taxação de produtos importados, atualmente em análise no Congresso brasileiro.





FREI DAMIÃO



No meu artigo de hoje na página de Opinião, relembro o velório e o enterro do Frei Damião, que literalmente parou nossa cidade, atraindo uma multidão de devotos.





FUNCIONOU?



O programa “Desenrola”, do governo federal, renegociou dívidas de mais de 15 milhões de brasileiros. Entretanto, diferente do que se imaginava, a inadimplência no mês de abril de 2024 foi a maior da série histórica do Serviço de Proteção ao Crédito.





PESQUISA



Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisa de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França pontua que realizar refeições mais cedo reduz o risco de doenças cardiovasculares.