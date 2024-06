Padre Cosmo volta para a Igreja de Santa Cruz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O padre Cosmo Nascimento, que sempre atrai um enorme número de fiéis nas suas missas, pediu ao arcebispo Dom Paulo Jackson para deixar a Concatedral de São Pedro dos Clérigos, devido à falta de segurança no Pátio de São Pedro. Muitos fieis foram assaltados antes e depois das suas celebrações e ele não tinha condições de rezar missas à noite. Voltou para a Igreja de Santa Cruz, na Boa Vista, que é menor. Domingo, muita gente acompanhou do lado de fora. Ele passa a celebrar missas nas terças e quintas às 19h e nas quartas, às 12h, quando recebe as pessoas depois, e nos domingos às 10h.

NORDESTINOS

O Nordeste foi a região que enviou mais profissionais de saúde para socorrer a população do Rio Grande do Sul. Do total nacional de 364 voluntários, 121 saíram de estados nordestinos. A Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, já realizou 8,5 mil atendimentos no estado.

MODA

Eduarda e Camila Haeckel lideram almoço no “Vasto” para o lançamento da Summer Tour, da marca Água de Coco.

O NOME

Contrariando a tradicional regra de que só a mulher incorpora o nome do marido após o casamento, o deputado Pedro Campos comentou, durante participação de um podcast, que adicionou o nome da sua esposa como um de seus sobrenomes. Agora, ele conta com Carneiro.

TIKTOK

Donald Trump criou conta pessoal no TikTok dois dias depois de ter sido condenado pela justiça dos EUA. Quando governava o país, o ex-presidente tentou banir a plataforma chinesa sob o argumento de proteção à segurança e privacidade da população.



NA INFANTARIA

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse em entrevista à Folha de São Paulo que a entrada de mulheres nas Forças Armadas "não é para fazer serviço de enfermagem e escritório, é para a infantaria. Queremos mulheres armadas até os dentes". O alistamento será permitido a partir de 2025 e o tempo de serviço vai de 1 a 8 anos.

DIA D

Ana Luiza, filha de José Maria e Ana Cláudia Sultanum vão casar no dia 24 de agosto, na Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A esperança não é um sonho, mas um modo de transformar os sonhos em realidade.” (Cardeal Suenens)

O MINISTRO Sílvio Costa Filho faz muitos elogios ao trabalho de Delmiro Gouveia na presidência do Porto do Recife.

MIRELLA Almeida deixa quinta-feira a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo de Olinda, para se candidatar a prefeita da cidade.

FELIPE Carreras, João Campos, Eduardo Paes, Guilherme Schelder e Renan Ferreirinha estavam reunidos neste final de semana, em clima de descontração, no Rio.

A EMPRESÁRIA e influenciadora Virgínia Fonseca comanda programa no SBT, com excelente audiência.

A AUDENS EDU, consultoria em serviço de capital humano, promove dia 13, no JCPM, imersão de curta duração com profissionais que vivenciaram o dia a dia na Disney.

O BARCELONA decidiu demitir o técnico Xavi Hernández. Nome mais contado para o cargo é o alemão Hansi Flick, que comandou a seleção da Alemanha e o Bayern de Munique.

UMA nova espécie de dinossauro carnívoro foi encontrada na Formação La Colonia, na Patagônia Central.

BALANÇO do Banco Central mostra que, em abril, as concessões de empréstimos diminuíram 1,6% em relação ao mês de março.

