RioMar ganha loja colaborativa de artesanatos produzidos por microempreendedores comunitários

Com a chegada do mês de junho e, consequentemente, adereços juninos, o RioMar Recife inaugurou a loja colaborativa Artesanato de Talentos edição de São João. Lá, são comercializadas roupas, acessórios e adereços temáticos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa.



A iniciativa é uma parceria do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social com a Fecomércio-PE e o RioMar Recife, que capacita os microempreendedores comunitários e proporciona uma loja sem custo para exposição e venda dos produtos. O projeto foi lançado em 2015 e ocorre sempre em datas festivas e de grande movimentação do comércio, que incluem também Natal e Carnaval.



Segundo Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, o projeto valoriza a produção e a criatividade das pessoas que residem no entorno do shopping. “Com a ação incentivamos também práticas sustentáveis, com a confecção com materiais reaproveitáveis, e fortalecemos sobretudo o empreendedorismo feminino. Esses são atributos importantes que agregam valor aos produtos comercializados, somado com a qualidade e originalidade das peças”, destaca Lúcia.



Artesãs e artesãos participantes

Ana Maria – Criando com Ana; Cecita Maia – Crie&Recrie; Cristina Lima – Linhas e Artes; Eduardo de Sena – Mãos Mágicas; Edvaldo Lima – Reciart’s; Ivani Oliveira – Mãos Mágicas; José Roberto – Arte em Família; Joselaine Firmino – Mulheres de Arte; Luciana Souza – Arte Criativa; Maria Auxiliadora – Mãos Mágicas; Maria José – Arte em Família; Maria José Costa – Reciclagem Brasília Teimosa; Maria Monteiro – Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa; Ninha – Ninha arte; Rosimary Paixão – Rosiart’s; Roseineide Pessoa – Arte em Família; Rose Lima – Linhas e Artes; Rosilda Pessoa – Arte em Família; Taciana Melo – Artesanato Melo; e Wcione Santos – Wcione Santos Artesanato.