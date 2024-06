Clóvis Pereira brilhou no carnaval dos clubes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante a fase áurea do carnaval de clubes do Recife, um dos destaques era a Orquestra do Maestro Clóvis Pereira, que faleceu anteontem. Com mais de 20 músicas, brilhou no Internacional, Português e Sport. Uma curiosidade: as festas eram animadas por duas orquestras, que se revezavam no palco, sem intervalo entre as duas apresentações.

Padre Arlindo Matos, desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente Sandra Paes Barreto e a vereadora Aline Mariano, na homenagem da Câmara Municipal à Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco - Arquivo Pessoal

PALESTRAS

O empresário Romero Maranhão Filho, um dos investidores do Porto Novo Recife, formado pelo Recife Expo Center e o Novotel Recife Marina, e Ana Paula Vilaça, chefe do Recentro, fazem palestras esta manhã, no Empresarial Charles Darwin, na reunião do Comitê Recife 500 Anos, da Amcham.

CINE PE

Sandra e Alfredo Bertini comandam esta noite, no Teatro do Parque, a abertura do Cine PE-. Festival do Audiovisual. Evento terá apresentação da Orquestra Bravo, interpretando trilhas sonoras de clássicos do cinema. O filme inaugural será “Grande Sertão”, adaptação do clássico “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa que tem sotaque pernambucano, dirigido por Guel Arraes e com Luísa Arraes no elenco.

NOVA FASE

Larissa Lins, que por alguns anos atuou nesta coluna e estava trabalhando numa empresa mineira, assumiu a coordenação de Comunicação do CESAR.

SÉRIE

A nova série espanhola da Netflix “Não Nos Calaremos” lidera a lista das mais assistidas no Brasil. A trama narra a decisão da personagem Alma, uma jovem de 17 anos, de denunciar a violência sexual sofrida por uma amiga de um professor do colégio onde estudam.

MÚSICA

O Circuito de Música de Câmara - Edição Armorial, acontece de amanhã a domingo, na Caixa Cultura, com concertos da Orquestra de Câmara do Recife, regida pelo maestro José Renato Accioly.

QUEEN

A produtora Sony está negociando a compra do catálogo musical da banda Queen por US$ 1 bilhão - o equivalente a quase R$ 5,3 bilhões. Mesmo com o falecimento do vocalista Freddie Mercury, a banda nunca parou de fazer sucesso.

RELAÇÕES

O secretário Antonio Coelho se reuniu com o cônsul do Japão, Hiroaki Sano, e o presidente da Associação Cultural Japonesa, Aroldo Ojima, para firmar futuras parcerias entre o Recife e o Japão. Nossa cidade está no roteiro das comemorações dos 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e o Japão.

SEM SALÁRIO

Depois que o ministro Alexandre de Moraes decidiu que ele não poderia ter contatos com Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, o general Braga Netto foi afastado das suas atividades no PL, deixando de receber salário. E não existe a menor possibilidade de voltar a atuar no partido.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma.”(Adriana Falcão)

O MESTRE Fernando Basto retorna de nova temporada em Lisboa, onde realizou várias cirurgias de implante capilar, com clientes de países da Europa.

SERÁ hoje a homenagem a Geralda Farias pelo Aria Social, na apresentação do musical “Capiba Pelas Ruas eu Vou”, no Teatro do RioMar.

ANDRÉA e Rogério Lins, comemoram a aprovação da filha Pamella no vestibular de Medicina.

O SENAC Pernambuco promove até amanhã, no Porto Digital, debates e práticas inovadoras para unir tecnologia e sustentabilidade.

A TEQUILA de luxo “Don Julio” está lançando as primeiras edições limitadas de Don Julio 1942, com finalização especial em barril.

A MOSTRA Competitiva de Dança de Pernambuco acontece de hoje a domingo, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu.

PETRÚCIO Amorim faz show hoje, no “rooftop” do Shopping Tacaruna,, inaugurando a temporada junina do projeto “Taca Mais Música.

SEGUNDO a OMS, o Brasil tem cerca de 83% dos casos suspeitos de dengue no mundo.

