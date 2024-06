Obra de J. Borges faz parte das figuras homenageadas pelo Movimento Chocolarte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na última quarta-feira (05), em uma noite de cultura e gastronomia, foi lançado o novo artista homenageado do Movimento Chocolarte. Após o grande sucesso do Leão de Nuca, J.Borges entra no hall dos artistas pernambucanos que irão fazer parte da Galeria Chocolarte. A obra escolhida para o projeto foi “Os Pássaros”, e foi confeccionada com chocolate em caramelo e meio amargo. J. Borges é um artista de Bezerros, agreste pernambucano e é Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Idealizado pela Confeitaria do Oliveira, sob a liderança do Chef confeiteiro Matheus Oliveira e seu sócio Leonardo Carvalho, o Movimento Chocolarte tem por objetivo transformar obras icônicas pernambucanas em criações feitas de chocolate. Além da venda de produtos, busca oferecer experiências carregadas de histórias e tradições de Pernambuco, fornecendo a disseminação da cultura do povo através da gastronomia.

O evento contou com a presença da imprensa, representantes governamentais, trade turístico, arquitetos, artistas plásticos e cantores, como, Nena Queiroga, Nega do Babado, Silvério Pessoa, e contou com um pocket show de Mago de Tasso, cantor da nova cena pernambucana. Além dos mestres Mano de Baé, Lúcia de Nuca e Denis de Nuca e o artista plástico Thiago Ilustra.