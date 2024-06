Novotel Marina Recife será apresentado em 1º de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está confirmado para o dia 1º de julho o evento de apresentação do Novotel Marina Recife, novo cartão postal do Recife, no Cais de Santa Rita. Evento será em duas etapas: pela manhã reunindo autoridades, a começar da governadora Raquel Lyra, o prefeito João Campos, os secretários de Turismo Daniel Leite e Antônio Coelho. À tarde, reunirá o trade turístico. O início das operações deve ser no dia 22 de julho.

CIDADANIA

A Assembleia Legislativa realizou sessão solene para entregar o título de Cidadão de Pernambuco aos desembargadores federais Cida Marconi, Fernando Braga Damasceno, Francisco Roberto Machado, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho e Leonardo Coutinho.

FAMÍLIA

Na abertura do Cine PE, a família Campos e Arraes estiveram juntas. Pedro, Renata e João Campos marcaram presença ao lado de Luísa, Maria, Guel Arraes e Marília Arraes.

CELEBRAÇÃO

Será amanhã a solenidade Sagrado Coração de Jesus, que acontece após a Pentecostes e o Corpus Christi. O Arcebispo de Olinda e Recife Dom Paulo Jackson celebrará missa na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, no Alto da Sé.

GOLPE

Muitas críticas em relação à segurança dos sistemas do Inep. Nas redes sociais, inúmeros usuários alegam que caíram no golpe do pix na inscrição do Enem. Página idêntica à original, gasto e não garantia do cadastro na prova.

RESULTADO

O piloto Felipe Massa revelou estar confiante em vencer o processo que abriu contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), para ser declarado o campeão da temporada de 2008 da Fórmula 1.

REFORMA ELEITORAL

Está na pauta dos parlamentares mudanças como fim da reeleição, a junção entre as eleições municipais e gerais e a definição de oito anos de inelegibilidade para políticos condenados.

CLÁSSICO

A Ray-Ban e a Saint Laurent se uniram para recriar o Wayfarer, modelo clássico de óculos lançado em 1952 As vendas são limitadas e só acontecem em Los Angeles e Paris.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Quem conhece a felicidade não consegue mais aceitar humildemente a tristeza.” (Paulo Coelho)

EDUARDA Haeckel e Marcelo Veira passam temporada na Argentina.

PEDRO Godoy preparou menus exclusivos para o Dia dos Namorados nos seus três restaurantes: Arvo, Voar e Omar.

ANDERSON Pacheco comanda hoje a primeira saída do Trem do Forró.

A JORNALISTA Kássia Alcântara inaugura, na próxima semana, o PraMuê Café e Tal, em Setúbal.

A DUPLA Henrique e Juliano, Bell Marques de Batista Lima são as atrações desta noite no Pátio do Forró em Caruaru.

MACIEL Melo faz show esta noite, na programação junina do Shopping Guararapes

TIAGO Iorc será a atração da Noite dos Namorados, hoje, no Mirante do Paço.

A LOJA de artigos esportivos “Bayard” vai abrir loja no Shopping Recife.

Aniversariantes

Antônio Carlos Gazineu, Bruno Miranda, João Carlos (Padre), José Américo Paes Mendonça, José Chaves, Karla Azevedo, Luzia Jeanne Lima e Silva, Márcia Loureiro, Mônica Guimarães, Mônica Ratacaso, Patrícia Braga, Pedro Mendonça e Terezinha Campos.