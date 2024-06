Sílvio Costa Filho hoje na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 13h30, será o ministro Sílvio Costa Filho. Ele fala das ações do Ministério de Portos e Aeroportos na tragédia do Rio Grande do Sul, do turismo em Gramado, das obras no Aeroporto de Caruaru, do trabalho do Republicanos para a eleição de outubro e do projeto “Voa Brasil.

NA SUIÇA

A convite da Universidade de Zurique e da Fundação Lemann, o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, está na Suíça participando do "Encontro entre Brasil e Suíça: perspectivas de futuro para estudantes do ensino fundamental". Tem como foco explorar práticas efetivas em escolas para obter sucesso com os jovens no Brasil e dar suporte às suas escolhas educacionais.

CATAMARAN

Hoje e amanhã e no próximo final de semana vamos ter o “Catamaran do Forró”, levando a bordo músicos e dançarinos de forró.

LANÇAMENTO

O ex-ministro pernambucano Cristovam Buarque lança hoje, às 17h, na Academia Pernambucana de Letras, o livro ”Conversa com Edmar Bacha”, um dos principais responsáveis pela implementação do Plano Real. O prefácio é de Miriam Leitão.

FORRÓ

A tradicional festa junina “Imprensa no Forró” acontece pelo 21º ano, esta noite, no Internacional. Vamos ter shows de Rodrigo Raposo, Almir Rouché, Josildo Sá, Nádia Maia, Jorge Neto e Aninha e das bandas “Mel com Terra” e ”Santroppê.”

MAGISTRADO

O desembargador Fausto Campos está em Mato Grosso, com a esposa Amanda, representando Pernambuco em encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil.

CANDIDATO

Com a decisão de Luciana Santos de não se candidatar, o PCdoB pode lançar o deputado Renildo Calheiros como candidato a prefeito de Olinda, cargo que ele já ocupou.

AMUPE

Terça-feira, a Associação Municipalista de Pernambuco realiza assembleia extraordinária para conceder o título de presidente de honra a José Patriota, que presidiu a entidade por cinco mandatos.

NÍVEL MUNDIAL

Dois restaurantes brasileiros constam na lista The World’s 50 Best Restaurants 2024, anunciada em cerimônia em Las Vegas, A Casa do Porco em São Paulo, e o Oteque, no Rio de Janeiro.

NAMORADOS

Em entrevista à coluna, a empresária pernambucana Camila Coutinho, à frente da GE Beauty, afirma que a coleção de São João da marca terá como brinde eco bags com ilustrações do artista J. Borges.