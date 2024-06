Absurdo na circulação na rota dos Coqueiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um verdadeiro absurdo vem acontecendo especialmente nos fins de semana na “Rota dos Coqueiros”, rodovia privatizada que dá acesso à Reserva do Paiva. Mesmo a rodovia tendo ciclofaixas dos dois lados, dezenas de ciclistas decidem andar pela faixa destinada aos carros, provocando muito perigo. A concessionária da rodovia possui um sistema de segurança próprio, que deveria evitar o absurdo. Ou está esperando pelo primeiro acidente fatal para fazer a fiscalização?

PARABÉNS

Quem vai receber muitos parabéns hoje, quando completa idade nova, é o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Uma figura de muitos amigos, está morando no Mosteiro de São Bento e gostaria de receber um presente especial: a vitória do Sport contra o Paissandu. Ele é, com licença da palavra, torcedor-doente do rubro-negro.

ENCONTRO

Benita Gouveia, viúva do jornalista Heleno Gouveia e uma figura muito querida, reúne amigos hoje, às 16h, no Pátio Café e Cozinha para comemorar seus 90 anos.

NA FEIRA

A multinacional Fricon, que tem fábrica em Paulista e está presente em 120 países, participa de amanhã a sexta-feira, em São Paulo, da Fispal, a maior feira de food service e sorvetes da América Latina. Terá um estande com design futurista e um robô com a grife da empresa, dando as boas vindas aos visitantes.

LANÇAMENTO

Com muitos anos de atuação na advocacia trabalhista, Fábio Porto Esteves lança hoje, na OAB, o “Manual de Direito Processual do Trabalho.”

FESTIVAL

O prefeito Sivaldo Albino lança hoje a programação do 32º Festival de Inverno de Garanhuns, que acontecerá entre os dias 11 e 28 de julho, com 20 polos.

JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça de Pernambuco vai ganhar mais cinco vagas de desembargador.

SALÁRIO

Mbappé vai receber um salário de R$ 14 milhões por mês no Real Madrid. Vinicius Júnior ganha R$ 10,5 milhões a cada mês.

HUMILDADE

Falam que o pernambucano é famoso por ter sempre suas coisas como as maiores do mundo. O Rock in Rio agora segue a mesma linha. Afirma que sua edição dos 40 anos, em setembro, será o “Maior encontro do universo.”

M O V I M E N T O

Bom dia: “A arte é, como toda atividade, um indício de força e energia.” (Álvaro de Campos)

CONSTANTINO Júnior, o Tininho, seguiu, de final de semana em Porto de Galinhas, para Maceió, onde acompanhou ontem a final da Copa do Nordeste.

O MINISTRO Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, é o entrevistado de hoje no “Roda Viva”, às 22h, na TV Cultura/Nova.

CRISTIANA e Luiz Mário Moutinho e Renata e Sérgio Saldanha entre as presenças de destaque no aniversário de Marcos Tiburtius.

GERALDO Figueirôa Participa do “Le Miami”, feira de turismo de luxo.

JOÃO Gomes anuncia que lançará ainda este mês um novo CD com muito piseiro.

O CHEF Armando Pugliesi em circulada gastronômica pela Itália.

PIERRE Emmanuel Angeloglou é o novo presidente da Fendi, marca italiana de moda, artigos de couro e perfumaria.

COCA-COLA, L’Oréal, Disney, Peugeot e Nestlé são algumas empresas centenárias que ainda existem no mercado.

Aniversariantes Adriana Coelho, Benita Gouveia, Cristina Freyre, Dany Bruno, Edvaldo Aleixo, Emílio Schuller, Eudson Catão, Dom Fernando Saburido, Iêda Lucena, Isabel Coelho, Laís Siqueira, Luiz Modesto, Márcia Wiethaeuper e Ricardo de Almeida.