Aniversário de Marcos Tiburtius teve presentes de Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como faz todos os anos, o empresário Marcos Tiburtius comemorou seu aniversário reunindo os amigos para uma grande festa, durante o final de semana, no resort Village, em Porto de Galinhas, ao lado da esposa Flávia e dos filhos. Neste ano, teve um toque especial, para assinalar seus 70 anos. Reuniu 200 amigos com uma maravilhosa programação e um clima de confraternização completa. Na verdade, uma comemoração tripla, pois também estavam aniversariando seu filho Eduardo e seu genro André Feitosa.

BOLSONARO

Entre os presentes ganhou um especial: mensagem mostrada em vídeo de Jair Bolsonaro. A deputada Bia Kicis fez entrega de outro presente: a medalha do clube do ex-presidente, com sua foto e as frases: ‘imorrível’, ‘imbroxável’ e ‘incomível.”

GASTRONOMIA

O chef Alex comandou o festival gastronômico do evento, que começou com jantar gourmet no restaurante Pindorama, com uma macarronada no queijo fantástica; almoço na área da piscina, com paellas de comer ajoelhado e jantar na boate “Paranambuco”. E café da manhã especial todos os dias.

SHOWS

Comemoração teve dois shows. De José Augusto, relembrando seus grandes sucessos e prestando homenagem especial a Michael Sullivan, seu amigo há 50 anos, com quem acabou fazendo um dueto. E lembrou uma coisa que poucos sabem: a música “Evidências”, consagrada na voz de Chitãozinho e Xororó e que até virou filme, foi composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle em 1989.

DECORAÇÃO

Todos os espaços onde aconteceram os eventos tinham uma bela decoração, assinada pela arquiteta Patrícia Titurtius, especialmente na boate “Paranambuco”, onde tivemos o evento maior da comemoração.

CONVERSA

O deputado Alberto Feitosa e Fred Loyo, presidente do PSDB, amigos de muitos anos, tiveram uma longa e descontraída conversa na festa de aniversário de Marcos Tiburtius.

CONVIDADA

A deputada federal Bia Kinis, de Brasília, uma das principais lideranças do bolsonarismo, veio, como faz todos os anos, participar do aniversário de Marcos Tiburtius, em Porto de Galinhas e foi uma presença muito festejada, junto com a irmã Ruth.

VEREANÇA

Presente no aniversário de Marcos Tiburtius, Mario Pilar, secretário de turismo de Ipojuca, que já atuou na Embratur, confirmou que pediu exoneração do cargo. Vai dedicar tempo integral à sua campanha a vereador da cidade, com o apoio do trade turístico de Porto de Galinhas.

FAMÍLIA

No seu maravilhoso show no aniversário de Marcos Tiburtius em Porto de Galinhas, Michael Sullivan teve a participação especial da esposa Anayle e dos filhos Michael e Levy, os três excelentes cantores. Uma família musical.