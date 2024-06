Seminário marca 173 anos do IAP

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a sua coluna social desta quinta-feira no seu Jornal do Commercio e acompanhe os fatos mais relevantes da sociedade pernambucana

O seminário que assinala os 173 anos do Instituto dos Advogados e Pernambuco será aberto hoje, às 18h, no salão nobre da Faculdade de Direito do Recife, em evento comandado pelo presidente Gustavo Ventura. Vamos ter conferência do professor Toquato de Castro Júnior, diretor da faculdade em homenagem a Sílvio Neves Baptista. e lançamento do livro “Direito Civil na Contemporaneidade: Estudos em Homenagem a Sílvio Neves Baptista."

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho, que retornam hoje ao Recife, no jantar em que se despediram da nova temporada lisboeta, em jantar do "O Canalha", considerado o melhor restaurante de Lisboa, onda as reservas têm que ser feitas com pelo menos três meses de antecedência - ARQUIVO PESSOAL

PARABÉNS

Quem completa idade nova hoje é o jornalista Fernando Machado. Durante mais de 20 anos, ele atuou no Jornal do Commércio, na coluna de Alex. Depois, criou um blog sobre assuntos da nossa sociedade, que faz sucesso, com muitos seguidores.

Álvaro Jucá e Érika Ferraz, durante evento em Porto de Galinhas - Sheila Wanderley/Divulgação

GASTRONOMIA

Nos dias 26 e 27 de julho, acontecerá no Condomínio “Serra Negra Residence” e no Hotel Canto da Serra, em Serra Negra, em Bezerros o Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria, uma das grandes atrações de Fernando de Noronha. José Maria Sultanum vai comandar o evento;

XENOFOBIA

O deputado Túlio Gadêlha pediu cassação do deputado Gustavo Gayer por ato de xenofobia, porque o parlamentar associou o povo nordestino a galinhas ao dizer que se alimentam de migalhas do governo.

CLIMA

Ontem, as redes sociais estavam recheadas de declarações, com destaque para a publicação de Pedro Campos e Augusta Carneiro, que compartilharam registro ainda da adolescência, quando se conheceram.

MOBILIDADE

O incêndio de um carro no Cais de Santa Rita provocou na manhã de ontem, um enorme engarramento, que começava na sede do Cabanga.

MUSICAL

Com apresentações de hoje a domingo, no Santa Isabel, termina a temporada em Pernambuco .do musical “Capiba, Pelas Ruas eu Vou”, do Aria Cultural. O espetáculo agora se prepara para temporada em São Paulo..

LANÇAMENTO

Novo titulo do selo Cepe HQ, o livro “Mundurucu na Confederação do Equador”,de Paulo Santos, Libório Melo e Luciano Félix, será lançado quinta-feira, a Livraria do Jardim. Obra mistura ficção com fatos e personagens reais, como frei Caneca, para resgatar um pernambucano pioneiro na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, no século 19.

PETROLINA

O prefeito João Campos vai amanhã a Petrolina. Participa de evento de apoio à reeleição do prefeito Simão Durando e da abertura do São João.