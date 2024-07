Sucesso dos biquínis brasileiros nos States

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A brasileira Paula Hermanny, tem feito sucesso assinado biquínis de artistas famosos. Ainda jovem, foi estudar na Califórnia e, ao começar a frequentar as praias americanas, percebeu um nicho de mercado e decidiu fazer ela mesma um biquíni que carregasse o melhor do nosso Brasil, adaptado para novos estilos de corpo, gostos e culturas. Paula já assinou looks de famosas como Beyoncé, Kate Middleton, Gisele Bündchen e Hailey Bieber.

Na comemoração do seu aniversário, no The Black Angus, Julião Konrad, com a esposa Marlene e as filhas Tânia, Juliane, e Miriam - Sheila Wanderley

MEIO AMBIENTE

A presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia, Mariana Pontes, a ministra Luciana Santos e vice-prefeita Isabella de Roldão recebem hoje comitiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, liderada por Inger Andersen, a maior autoridade ambiental global.

FENEARTE



Antes mesmo das 14h, horário da abertura, a 24ª edição Fenearte já estava com pessoas esperando o início do evento. A feira estava bem movimentada com 21 setores e 599 estandes. Muito movimentado os que tinham ilustrações de J. Borges ou peças de cerâmica.

PRESENÇA



No fim da tarde, a chegada da governadora Raquel Lyra foi muito aguardada. Além dela, a vice-governadora Priscila Krause, o prefeito de Olinda Lupércio, a secretária de cultura Cacau de Paula, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco Ricardo Paes Barreto, o diretor da ADEPE André Teixeira filho e o secretário de desenvolvimento econômico Guilherme Cavalcanti estiveram presentes.

MINISTRO

O jornalista pernambucano Laércio Portela, ministro em exercício da Secretaria de Comunicação Social, integrou a comitiva do presidente Lula na sua visita a Pernambuco.

A governadora Raquel Lyra, a vice Priscila Krause e o diretor da ADEPE André Teixeira Filho na abertura da Fenearte - Julliana Brito/JC

EM GOIÁS

A Empetur, em parceria com Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas terá estande, na “Expô Turismo Goiás”, a maior feira de turismo da região centro-oeste hoje e amanhã no Centro de Convenções de Goiânia. É uma das grandes emissoras de turismo para nosso estado.

LIVROS DE ARTE

O estande da Cepe Editora na Fenearte é uma boa opção para quem está à procura de livros sobre arte e artesanato no estado. Entre as obras disponíveis, A Lírica de Carlos Augusto Lira, Tereza Costa Rêgo: a liberdade em vermelho e Alceu Valença: pelas ruas que andei.

LANÇAMENTO

O ator Antonio Banderas está no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para lançar sua linha de fragrâncias The Icon Banderas. Em um dos eventos, encontrou os artistas brasileiros Agatha Moreira, Carla Diaz e Bruno Gagliasso.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Eduardo Campos está se mexendo no céu porque este “moleque” (João Campos) vai ser melhor do que ele.” (Presidente Lula)

HOJE, às 10h, a Câmara Municipal do Recife realiza reunião solene para entregar o título de Cidadão do Recife à irmã Jucilene de Souza, por proposta do vereador Felipe Alecrim.

PARA sua nova personagem, Jade Picon deixou o cabelo moreno e deu lugar a um loiro dourado que está sendo muito elogiado.

A PRIMEIRA rede de pudins do Brasil, a pernambucana Pé de Pudim inaugura loja em Olinda.

UMA NOITE com Bee Gees será mostrado amanhã e sábado no Teatro do RioMar.

O URUGUAI é um dos países mais caros do mundo.

BERNARDO Peixoto, presidente da Fecomércio, comanda amanhã a 21ª Noite de Queijos e Vinhos, no Centro Cultural do Sesc Garanhuns.

PESQUISA feita pela rede PetLove mostrou que maioria dos cachorros de estimação são sem raça definida, os famosos vira-latas.

ZILU, ex-esposa de Zezé di Camargo, conta que ficou com fortes problemas de autoestima após tradição do cantor.

CARLOS Bacchi é, atualmente, o mais requisitado estilista de noivas do Brasil.

Aniversariantes

Adriana Tude, Bruno de Albuquerque Maranhão, Cyro Côrte Real Filho, Eduardo Moraes, Itabira de Brito Neto, Lelê Almeida, Lúcia Noya Galvão, Paulo Carvalho, Regina Célia Cruz, Rosa Miranda e Tereza Collier.