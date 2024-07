Comandante Militar do Nordeste na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 13h30, na TV Jornal. Fala das principais ações do Exército na região do Nordeste, nas áreas militar e de ajuda em ações de ajuda à população, como o projeto Carro Pipa. Destaca a importância da construção da Escola de Sargentos em Pernambuco e da atual presença na ajuda ao Rio Grande do Sul.

FERNANDA

Muito elogiado o espetáculo ‘Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir’, dirigido e protagonizado pela atriz brasileira de 94 anos. José Paulo Cavalcanti, seu colega na Academia Brasileira de Letras, garantiu que na sua próxima ida ao Rio de Janeiro vai assistir ao espetáculo.

NA ABERTURA

A cerimônia de inauguração do Novotel Marina Recife teve a presença do CEO da Accor da América Latina, Thomas Dubaere, e do CEO do Brasil, Olivier Hick.

ENDOCRINOLOGIA

O mestre Francisco Bandeira promove hoje, no Mar Hotel, debate sobre endocrinologia, com a participação de oito respeitados médicos estrangeiros da especialidade.

BIDEN

Financiadores do Partido Democrata estão reduzindo doações para a campanha de reeleição de Joe Biden, como forma de pressão após seu desempenho fraco no debate com Donald Trump. A preocupação dos doadores cresce com o impacto do debate na campanha de Biden.

ARTE

O artista Izidorio Cavalcanti inaugura hoje a exposição "Silêncio Retumbante" no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães. Com curadoria de Rebeka Monita, a mostra marca o retorno do artista depois de 15 anos sem fazer exposição individual no Recife.

REINO UNIDO

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, aceitou o convite do rei Charles III para formar o novo governo. Em seu primeiro discurso, reforçou que o trabalho é urgente e prometeu unir o país.

TEATRO

Hoje será inaugurado o Teatro Estúdio, no centro de São Paulo, com a encenação da peça “Álbum de Família”, do pernambucano Nelson Rodrigues.

PROGRAMAÇÃO

O início da programação de férias da Oficina Brennand, será hoje com o projeto Artes da Oficina - Memórias da terra: experimentações com geotinta, pigmento natural feito à base de terra. A atividade tem como foco crianças de 10 a 14 anos.