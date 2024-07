Brasil tem candidatura ao Nobel de Economia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

José Paulo Cavalcanti Filho é um dos líderes de movimento na Academia Brasileira de Letras para indicar os criadores do Plano Cruzado ao Prêmio Nobel de Economia. Como a Academia Sueca admite apenas três nomes na candidatura, seriam Pedro Malan, Gustavo Franco e Edmar Bacha.

ESTACIONAMENTO

Numa total falta de cidadania, pessoas normais costumam estacionar seus carros em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Infração agora vai custar R$ 127,69 e mais a perda de cinco pontos na carteira de motorista. A infração é muito comum nos estacionamentos dos shoppings.

CAMPANHA

Mesmo há mais de 40 dias do início da campanha eleitoral, já é possível ver uma grande movimentação da corrida política entre nas cidades da região metropolitana, principalmente o Recife.

DIPLOMATA

O consulado da Itália em Pernambuco tem nova titular, a cônsul Maria Salamandra, que atuava no Ministério das Relações Exteriores em Roma.

MÚSICAS

Ivan Lins é o segundo compositor musical brasileiro mais gravado no mundo. Só perde para Tom Jobim.

CERVEJA

A marca de cerveja mais vendida no mundo, presente em dezenas de países, á e mexicana Corona, que é conhecida por ser servida com um pedaço de limão na boca da garrafa.

AMORES

Em entrevista á Folha de São Paulo, marcando os 40 anos de carreira, Fafá de Belém confidencia: “Perdi a conta dos homens que amei, namorados que tive e litros de lágrimas que chorei.”

AS CABINES

Por falta de uso, as famosas cabines telefônicas vermelhas de Londres estão sendo desativadas. Muitas delas estão sendo transformadas em pequenas cafeterias, lojas de acessórios e barracas de cachorro-quente. Atualmente 50 estão funcionando no centro da capital londrina.

A PEDRA

A turmalina Paraíba é uma das pedras preciosas brasileiras de maior valorização no mercado internacional, sendo a mais rara do mundo. Foi descoberta nos anos 80 no estado do Nordeste que lhe dá nome, a gema é encontrada em apenas cinco minas ao redor do planeta; três delas no Brasil, de onde saem os exemplares mais valiosos.

EM LONDRES

A empresa brasileira de produtos de beleza, Granado, que tem lojas no Recife, chega a Londres. Já tem um espaço na Liberty, a famosa loja de departamentos, e abriu ontem loja no “Covent Garden”, principal área de entretenimento na capital da Inglaterra.