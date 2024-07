Fiscalização sobre os serviços do Uber

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio à disputa com os taxistas, o Uber pode ter normas da Prefeitura do Recife. Uma delas seria para a idade dos veículos e o traje dos motoristas, como determinou a Prefeitura de São Paulo. São muitos os clientes do aplicativo que reclamam do mau estado de alguns carros, de motoristas usando até camisetas, da demora no atendimento e da cobrança de tarifas mais elevadas que a dos táxis em determinados horários.

CURRÍCULO

É impressionante o currículo de Alexandre Schneider, novo secretário de Educação e Esportes do Estado, considerado uma das maiores referências do setor no país. Ele fez trabalhos exitosos nas duas vezes em que comandou a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo,

DELÍCIA

Hoje é o Dia Internacional do Chocolate.

MEDO

O torcedor do Sport está com medo do jogo contra o Guarani, hoje, em Campinas. É que o time paulista é o atual lanterninha da Série B e o rubro-negro adora ressuscitar “defuntos.”

FRANCÊS

O famoso cantor francês Aymeric será atração da Noite de Paris, que Betinha Emerenciano, Bia e Tânia Konrad promovem, dia 25, no Famiglia Giuliano. Além do show, evento terá jantar com cardápio de pratos franceses.

CONTRAMÃO

A Grécia aumentou a jornada semanal de trabalho para 48 horas em julho, contrariando as tendências de redução global das 40 horas. A mudança vale para empresas 24 horas e é facultativa aos trabalhadores, que receberão 40% a mais por horas extras realizadas.

CAFÉ

Taquaritinga do Norte, uma das cidades mais altas e frias de Pernambuco, recebe o quinto Festival Café Cultural, de quinta a domingo destacando a qualidade do café produzido na zona rural local.

Imagens

Todos os apartamentos do Novotel Marina Recife têm fotografias do Recife, assinadas pelo fotógrafo Bruno Lima.

NA AVENIDA

Cinco eventos são autorizados a acontecer na Avenida Boa Viagem: a Parada da Diversidade, a Caminhada pela Paz, a Caminhada Sim à Vida, a Marcha para Jesus e o réveillon.

SHOPPING

Um dos mais tradicionais shoppings centers do Rio de Janeiro, o Rio Sul está sendo vendido, por R$ 1 bilhão, ao grupo Allos, que é dono do Shopping Leblon

M O V I M E N T O

Bom domingo: “Não se pode semear de punhos fechados.” (Adolfo Perez Esquivel)

O GRANDE programa deste domingo é visitar a Fenearte, no Centro de Convenções.

RICKY Vallen fará show sexta-feira no projeto “Seis e Meia”, no Teatro do Parque. Victor Camarote fará a abertura.

O NOVOTEL Recife Marinha, está concluindo o treinamento da sua equipe e começa a receber hóspedes no dia 29.

COM a participação de 35 restaurantes, Caruaru realiza festival gastronômico até o dia 31.

O PUBLICITÁRIO Giovanni de Carli explica seu novo e moderno visual: é hipster....

PARA assinalar os 80 anos de Chico Buarque, Arnaldo Antunes lançou EP, com releituras de dois sucessos do aniversariante; “Construção” e “Cotidiano.”

EM SÃO PAULO, a Rua Seridó, no Jardim Europa, é a rua com imóveis mais caros da cidade. A média de preço dos apartamentos é de R$ 20 milhões.

EM SETEMBRO, o Papa Francisco fará viagem pela Ásia e Oceania. Ao todo serão 16 discursos, três missas e 32 mil milhas em voos.

Aniversariantes

Adolpho Leimig de Oliveira, Ana Maria Falcão, Andréa Schvartz, Beto Calmon, Bruno Lapenda, Cinthia Regina Costa, Diana Bezerra de Souza, Humberto Costa, José Nivaldo Júnior, Karina Peixoto da Silva, Karine Pitta Marinho, Kátia Vasconcelos, Leusa Santos, Manoella Costa, Marcelo Paranhos Filho, Mariana Russo Schwambach e Rafaela Pragana.

Coluna de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.