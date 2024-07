Chef pernambucano Pedro Godoy é destaque em evento da Miolo, que reúne nomes fortes da gastronomia nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Acontece, nesta noite, o jantar de lançamento da Coleção dos Sete Lendários - The Seven Legendaries of Miolo Safra 2022, da Miolo Wine Group, que celebra os sete vinhos que se tornaram símbolos da vitivinicultura nacional. O evento reúne jornalistas, influenciadores e formadores de opinião na área, que irão degustar um jantar no Restaurante Cantaloup, no bairro Itaim Bibi. O menu, que irá combinar com as bebidas, será assinado por chefs referência na gastronomia nacional, dentre eles, o pernambucano Pedro Godoy, chef dos restaurantes Arvo, Voar e Omar, em Recife, que leva sua expertise, baseada na culinária pernambucana/nordestina, para a realização do jantar.

O evento será conduzido pelo Diretor Superintendente da Miolo, Adriano Miolo, e contará com a participação dos demais chefs Tuca Mezzomo, Claudia Krauspenhar e Valdir Oliveira.

Durante o jantar, os convidados terão a oportunidade de degustar os vinhos Miolo Merlot Terroir, Miolo Testardi Syrah, Miolo Quinta do Seival Castas Portuguesas, Miolo Vinhas Velhas Tannat, Miolo Sesmarias, Miolo Sebrumo Cabernet Sauvignon e o Miolo Lote 43, que compõem a Coleção dos Sete Lendários. Além disso, serão brindados com os vinhos Miolo Íride Nature Sur Lie e Miolo Late Harvest, completando a experiência sensorial deste encontro.