Churrasquinho Menos é Mais chega ao Recife neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos grupos mais famosos do pagode atual, a banda Menos é Mais desembarca no Recife neste domingo (14) para comandar 4h de show do seu projeto Churrasquinho Menos é Mais. O grupo se apresenta no Parador, em um palco 360º, às 15h.

Utilizando símbolos do famoso “churrasquinho na laje”, o evento pretende animar o público recifense com repertório especial e grandes sucessos do grupo, como “Lapada Dela”, “Vai me dando corda” e “Melhor eu ir”, além de canções consagradas do samba e pagode.