Dia da Pizza: receita é queridinha no paladar dos brasileiros

A pizza é uma das receitas mais consumidas pelos brasileiros. Segundo pesquisa com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), a produção mensal das pizzarias é de 1.300 pizzas em média, o que representa 43,33 pizzas por dia. Além disso, de acordo com a ECD Food Service, o Brasil é o segundo país que mais consome essa comida, mostrando que o item agrada muitos paladares, além de trazer um sentimento familiar.

De acordo com o professor de Gastronomia da Wyden, Vithor Giovani, existem algumas curiosidades sobre o surgimento da pizza. Segundo ele, os egípcios e gregos faziam discos de trigo recheados com azeite e ervas, assim como também os romanos na mesma época. “A pizza moderna, que conhecemos hoje, teve origem em Nápoles na Itália no século XVIII. Foi nessa época que se adicionou o tomate na receita, pois as pessoas mais pobres tinham acesso a esse alimento e, assim, o acrescentavam na pizza”, explica.

Nesse sentido, vale ressaltar que os imigrantes italianos foram os responsáveis por difundir a pizza no mundo. Entre elas, o sabor Marguerita, com molho de tomate, queijo, tomate e manjericão, segundo o professor, ela foi criada por Raffaele Esposito em 1889 em homenagem à Rainha Marguerita da Itália e tinha as cores da bandeira italiana. Além disso, “a primeira pizzaria conhecida foi a Antica Pizzeria Port’Alba, em Nápoles, datada de 1830. Ela funciona até hoje”.