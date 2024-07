Humorista Renato Albani traz seu novo show Zona de Conforto ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Show será no Teatro RioMar neste domingo (14), às 17h, 19h e 21h.

O humorista Renato Albani estreia seu mais novo show "Zona de Conforto", neste sábado (14), no Teatro RioMar Recife, com três sessões: às 17h, 19h e 21h. Este espetáculo é o seu primeiro após a turnê “Assim Caminha a Humanidade” feita em 2023, no Brasil e Europa.

No palco, Albani traça uma linha em que questiona os motivos que levam o ser humano (supostamente, a espécie mais inteligente do planeta Terra) a querer sair da sua zona de conforto. Afinal, o que é a zona de conforto? Hoje o mundo está repleto de coachs, mensagens motivacionais amplamente reverberadas pela mídia e pelas empresas, atividades turísticas e esportivas que nos colocam em risco... E por quê?

Este é o caminho do espetáculo que Albani traz de forma irreverente e engraçada levando o público a gargalhar enquanto também tem a oportunidade de refletir. "Desde o momento de nosso nascimento, somos seres dependentes de alguma forma. Mas ainda assim nos consideramos os mais inteligentes de todo o planeta. A gente cresce e não se cansa de botar a nossa vida em risco... Por que pulamos de paraquedas? Por que mergulhamos com tubarões? Sair da nossa zona de conforto é uma ironia constante dos seres humanos. E é disso que gosto de falar - das contradições da humanidade", diverte-se Renato Albani.

Serviço



Renato Albani – Zona de Conforto

Data: domingo, 14 de julho

Horários: 17h, 19h e 21h

Local: Teatro RioMar, no Piso L4 do RioMar Recife

Ingressos: a partir de R$ 50 no site e na bilheteria do Teatro RioMar