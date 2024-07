O Festival "Pernambuco Meu País" em Taquaritinga

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com quase 900 ações entre shows, espetáculos, exibições de filmes, mostras de fotografia, feiras de artesanato e cortejos, o Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo do Estado, começou ontem em Taquaritinga do Norte, o evento acontecerá em mais sete cidades: Bezerros, Gravatá, Caruaru, Pesqueira, Arcoverde, Triunfo e Buíque. Evento que vai até o dia 1º de setembro. Hoje teremos shows de Oldair José, Carlinhos Brown e José Augusto.

LA MARSEILLAISE

O cônsul Serge Gas comanda hoje, às 17h30, na Aliança Francesa do Derby a recepção comemorativa à Data Nacional da França.

NA TV JORNAL

Bruno Veloso, novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, é o entrevistado do “João Alberto na TV Jornal”, hoje, às 13h30. Fala da sua carreira empresarial, da participação na diretoria da instituição e dos seus principais projetos. Também aborda temas da atualidade ligadas ao mundo empresarial.

SUNSET

A banda Clave de Fá se apresenta no sunset do Hotel Solar Porto de Galinhas, hoje, às 17h.

A FINAL

Julião Konrad, que passa temporada em Miami comemora ter conseguido, pagando uma fortuna, ingresso para camarotes na final da Copa América, entre Colômbia e Argentina, domingo, no Red Rock Stadium.

SEGUNDO TURNO

Na sua primeira reunião com apoiadores, Daniel Coelho, candidato à prefeitura do Recife, garantiu que a disputa e terá segundo turno.

SKATES

O skatista Bob Bumquist campeã mundial, comanda hoje e amanhã das 10hàs 18h 18 de evento no BB Porto Digital, em frente á Agência do Banco do Brasil na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, com muitas atrações.

TROCA-TROCA

Dos 20 times da Série A oito já trocaram de técnico durante a competição: Fluminense, Corinthians, Athetico do Paraná, Atlético Goianiense, Vitória, São Paulo Vasco e Cuiabá. Dois 12 atuais treinadores, seis são brasileiros e seis estrangeiros.

INFLUENCIADORES

Segundo pesquisa dos Top 100 os quatro brasileiros mais influentes são Neymar Jr, Vinicius Jr, Virginia Fonseca e Endrick Personalidades Brasileiras Mais Influentes de 2024.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Eu sinto a nostalgia da imoralidade.” (Machado de Assis)

FAZ sucesso o estande de Cecília Chaves na Fenearte, com destaque para seus famosos bolo de rolo e de noiva.

HOJE é o Dia Internacional do Rock.

NESTE sábado, às 19h, a Secretaria da Mulher do Estado participa de desfile na 24ª Fenearte. Serão 15 looks diferentes.

JOÃO Bosco, Biquíni Cavadão, Yahoo e Ritchie são as atrações de hoje no Festival de Inverno de Garanhuns.

RECIFE e mais 12 outras cidades do estado terão diminuição no número dos seus vereadores.

ALMÉRIO faz tributo a Cazuza, em shows hoje, na Caixa Cultural.

A DUPLA Matheus e Kauan é atração principal da festa “Praiou”, que acontece hoje na arena Boa Viagem.

O SANTA Isabel recebe neste fim de semana o Festival de Teatro Para Crianças. Hoje terá “Haru - A Primavera do Aprendiz” e a amanhã, “A Bela Adormecida.”

