Câncer atinge recifense que é o maior violoncelista brasileiro

Considerado o maior violoncelista brasileiro, o recifense Antônio Meneses, que mora na Suíça, foi obrigado a cancelar sua agenda de apresentações pelo mundo e as aulas na Universidade de Berna, onde é professor titular. Ele recebeu o diagnóstico de um tipo agressivo tumor cerebral e recebe cuidados paliativos. Ele já tinha se afastado, devido a um tumor no pulso, em 2010 e outro tumor na perna em 2016. Ele tem 66 anos e se consagrou ao ganhar o concurso Tchaikósvski em Moscou, em 1982, e já se apresentou com as mais importantes orquestras do mundo. Estive com ele, uma figura extremamente simpática, em apresentações que fez com a Orquestra Sinfônica do Recife.

Karla e Álvaro Dantas, em noite de inauguração - Sheila Wanderley/Divulgação

VIOLONCELO

Seu instrumento é um “Matteo Goffriller” do do século 18, que é equivalente nos violoncelos, aos violinos “Stradivarius” e que vale R$ 6 milhões.

IMPERDÍVEL

Termina hoje, no Museu do Estado, a fantástica exposição que assinalar os 70 anos de João Câmara. Instituições culturais de outros estados já demonstraram interesse em levar a mostra.

O deputado Jarbas Vasconcelos Filho recebe Chamas Balladares e Ana Flávia Bretas, dirigentes da Fundação Terra - Arquivo Pessoal

HOMERO

Será no dia 25, na sede do Sport, o lançamento do livro ”Coração de Leão- Homero Lacerda”, dos jornalistas Claudemir Gomes, Beto Lago e Humberto Araújo.

COMPARAÇÃO

A cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, mudou o visual e muitos internautas começaram a enxergar semelhança com a cantora e campeã do Big Brother Brasil 2021, Juliette Freire.

GESTÃO

Quatro mulheres estão na direção executiva da Petrobras, são elas: Renata Baruzzi e Sylvia dos Anjos, nomeadas recentemente, Clarice Coppetti e a presidente Magda Chambriard.

LANÇAMENTO

A cantora pernambucana Duda Beat lança um novo disco, “Tara e Tal.”

ENSINO SUPERIOR

A 21ª edição do ranking britânico “World University Rankings 2025” classificou a Universidade de São Paulo (USP) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como as três melhores do Brasil.

Encontro na Sudene do superintendente Danilo Cabral e o deputado Diogo Moraes - Arquivo Pessoal

NELSON

O Grupo Gattu, de São Paulo, está encenando “A mulher sem Pecado”, de 1939, a primeira peça de Nelson Rodrigues. Projeto da companhia é montar as 17 peças do autor pernambucano.