Paris será a sede do maior evento esportivo do mundo

A 30ª Olimpíada começa hoje, às 14h30 (hora do Recife), com desfile das 206 equipes no Rio Sena, em 94 barcos, que percorrerão seis quilômetros. Será a primeira vez que a cerimônia acontece fora de um estádio. Está prevista a presença de 100 chefs de estado. O Brasil será representado pela primeira-dama Rosângela da Silva. A cerimônia será aberta ao público, com entrada gratuita para a maioria dos espectadores. Tradicionalmente, a Grécia, por ter sido o país fundador das Olimpíadas, é a primeira a desfilar, seguida seguindo depois por ordem alfabética e terminando com a França, sede da competição. A previsão é que teremos um evento histórico.

AS ARENAS

A proposta do Comitê Olímpico foi abranger toda a França na áurea esportiva e, por isso, algumas arenas foram instaladas em cenários icônicos como o Palácio de Versalhes, a Torre Eiffel, o Grand Palais e o Hôtel de Ville. No total, são 35 sedes, com 329 eventos divididos em 48 modalidades, com 10 mil atletas competindo durante 18 dias.

A TOCHA

Transmitindo unidade e paz, a tocha está se revezando em todas as regiões francesas até a chegada na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos hoje. Cada edição segue um design da tocha, este ano o designer Mathieu Lehanneur foi o responsável, inspirado na Igualdade, Água e Paz. A tocha é perfeitamente simétrica, na cor dourada.

BRASIL

A delegação do Brasil tem 210 atletas, que vão competir em 39 dos 48 esportes da competição. Os três brasileiros com mais patrocínios individuais são: Filipe Toledo, do surfe; Rayssa Leal, do skate e Ana Marcela, da natação.

ATÉ AGOSTO

A exposição “Mundo dos Dinossauros” no RioMar Recife foi prorrogada até o dia 25 de agosto, devido à boa adesão do público. A maior exposição de dinossauros da América Latina apresenta 40 réplicas dos animais em tamanho real.

POSSE

Henrique Seixas toma posse para o segundo mandato como defensor público-geral de Pernambuco em evento hoje, às 16h30, no auditório da Escola Superior de Magistratura de Pernambuco; e Clodoaldo Battista de Sousa assume a presidência da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco. Os dois receberão cumprimentos no Armazém Blu’Nelle, a partir das 19h30.

IMPERDÍVEL

José Maria Sultanum realiza, hoje e amanhã, na Serra Negra, edição do famoso festival gastronômico que acontece na sua pousada de Fernando de Noronha.

SEGUIDORES

Uma curiosidade é que alguns atletas brasileiros fazem muito sucesso nas redes sociais. O surfista Gabriel Medina tem mais de 11 milhões de seguidores, em seguida vem Paulo André, com sete milhões; e Rayssa Leal com seis milhões.

ATIVIDADES

Recife receberá, a partir de terça-feira a edição de 2024 do “Transformações”, evento da organização humanitária internacional, Médicos Sem Fronteiras, na UFPE.