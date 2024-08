A abertura dos Jogos Olímpicos foi o maior espetáculo do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem a menor dúvida, o mais belo espetáculo ao ar livre já realizado no mundo, a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, ontem. Foram quatro hortas da mais pura emoção, com o desfile das delegações em barcos no rio Sena, dezenas de espetáculos artísticos todos de altíssimo nível, incluindo show de Lady Gaga e a fantástica apresentação de Céline Dion, no alto da Torre Eiffel, reaparecendo depois de meses de ausência, com severa doença degenerativa. Tudo perfeito, superando a forte chuva que caiu durante toda a abertura. Seria impossível encontrar uma palavra para definir aquilo que o mundo inteiro acompanhou. Simplesmente indescritível.

Prestígio

Homero Lacerda teve uma demonstração de prestígio, ao levar muitos nomes de destaque à sede do Sport, clube que ele presidiu com sucesso, para o lançamento da sua biografia “Coração de Leão”, com belo texto de Beto Lago e Claudemir Gomes e excelente projeto gráfico de Humberto Araújo. Ele ganhou emocionada saudação do seu irmão, médico Cláudio Lacerda e pocket show de Almir Rouche. Impossível citar presenças, tantos os nomes conhecidos que encontrei no lançamento.





Convenção

João Campos estará hoje em São Paulo, prestigiando a convenção do PSB que vai oficializar a candidatura da sua namorada, Tabata Amaral, a prefeita de São Paulo. Ontem, ele recebeu, em nome do seu pai, Eduardo Campos, morto em acidente aéreo, em 2014, o título póstumo de Cidadão Paulistano, em reunião solene da Câmara Municipal da capital paulista.

Elton John

Apaixonado pela obra de Elton John, um dos artistas mais importantes da musica /rock internacional, o jornalista Chico Carlos, reuniu 21 autores brasileiros no livro “Elton John - Todos os Discos”, que ele lança hoje, às 16h, na Passadisco, no Espinheiro. Trata da sua produção musical de estúdio, comentando todos os discos gravados por ele. Elton John fez sete temporadas no Brasil e março de 2013, fez um show no Classic Hall (na época Chevrolet Hall), apresentando-se sozinho ao piano, levando ao delírio a multidão que lotou aquela casa de espetáculos.

FASHIONISTA

Um dos ícones da moda no Brasil, Sabrina Sato está em Paris para acompanhar o namorado Nicolas Prattes, na maratona Olímpica, e vestiu uma peça bem brasileira produzida por Alexandre Herchcovitch.



KIT ATLETA

A nadadora americana Anna Peplowski viralizou nas redes sociais mostrando o kit entregue pelos Estados Unidos para a atleta. Ralph Lauren, Oakley, Nike, SKIMS e Hamilton foram algumas marcas presentes no kit.



ESTRANGEIROS

Pela primeira vez o número de estrangeiros no Japão ultrapassou três milhões. Segundo dados divulgados pelo Ministério de Assuntos Internos do país, esse número representa quase 3% da população total.



SAÚDE

A influência da cultura pop não é surpresa para ninguém e, dessa vez, foi de forma positiva. A revista científica JAMA Network Open revelou aumento de pesquisa por ginecologistas após o lançamento de “Barbie”, em 2023, no qual a personagem vai pela primeira vez a uma consulta com o ginecologista.