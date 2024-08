Músicas francesas na abertura da Olimpíada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foram todas francesas as músicas executadas na deslumbrante abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Lady Gaga, usando vestido de Christian Dior, interpretou “Mont Truc em Plumes”, famosa com Zizi Jeasnmaire. Já Céline Dion, com modelo da Dior, interpretou ao vivo, na Torre Eiffel, com raríssimo brilho, “Hymne a l”Amour” (“Hino ao Amor”), de Edith Piaf. A cantora Aya Nakamura, que nasceu em Mali e foi criada na França, interpretou sucessos de Charles Aznavour. Ela é uma das artistas mais escutadas do mundo, com seis bilhões de ouvintes nas plataformas de música. As três não ganharam cachê para as apresentações, apenas as despesas com a produção e a hospedagem no cinco estrelas “Royal Monceau.”

CORREGEDORIA

Ao lado do presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, o corregedor-geral Francisco Bandeira de Mello comanda a comemoração dos 53 anos da Corregedoria-Geral de Justiça de Pernambuco, hoje, às 17h, salão do 3° Tribunal do Júri da Capital no Fórum Thomaz de Aquino.

JUROS

O Copom - Comitê de Política Monetária realiza hoje a primeira reunião depois de o Governo Federal ter anunciado o corte de R$ 15 bilhões no orçamento deste ano. A expectativa do mercado é que a taxa anual de juros seja mantida em 10,5%. O Banco Central interrompeu o ciclo de redução do índice em junho.

ALMOÇO

Fernando Menezes, CEO da Selfit Academias fala dos projetos de expansão da rede que já a maior do estado, hoje em almoço no Ruffo.

ADEUS

O show de Natiruts no Recife, na Turnê Leve Com Você, foi emocionante. De crianças à adultos, todos sabiam cantar as músicas em coro. Suma consagração para os 28 anos de carreira da banda.

HOMENAGEM

O saudoso J. Borges recebeu bela homenagem do festival Pernambuco Meu País sexta-feira. A coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo criou performance que foi interpretada por um único dançarino, com música ao vivo do grupo de Jam da Silva.

PROTESTOS

Nem tudo foi elogiado na abertura da Olimpíada de Paris. A cena com “drag queens” lembrava a o quadro “Última Ceia”, de Leonardo da Vinci, em que Jesus faz a derradeira ceia com os apóstolos. Recebeu protestos de cristãos no mundo inteiro.

LIBERDADE

Hoje, às 14h, no Museu da Abolição, teremos a abertura da exposição “Expressão da Liberdade”, que assina o Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

POLUIÇÃO

A organização olímpica cancelou dois dias consecutivos os treinos de triatlo no rio Sena devido à contaminação das águas causada pelas chuvas do fim de semana. Assim, não houve treino para "familiarização" dos triatletas antes das provas individuais de hoje.