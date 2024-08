Culinária local ganha Festival Gastronômico Moderno durante agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece nas unidades do restaurante Furetti, na Zona Norte e Zona Sul da cidade

A cena cultural da nossa cidade ganhou uma nova atração temporária. Roccini Furetti, chef à frente das unidades do restaurante de cozinha italiana Furetti, promove, durante este mês de agosto, o Festival Gastronômico Moderno. Acontece durante as quartas e quintas, onde serão servidos pratos reinventados e que mesclam entre a gastronomia tradicional e contemporânea.

Destaque para o Penne Alla Vodka , que combina penne (ou formatos similares, como rigatoni) com vodka, geralmente acompanhada de creme de leite, alho, cebola e molho de tomate. O Mac N Cheese Fusilli também está na lista, com uma versão italiana. Um dos pratos mais consumidos nos Estados Unidos, ele também foi transportado e adaptado para vários países ao redor do mundo. Por fim, o Spaghetti all'assassina, também conhecido como spaghetti bruciati, é um prato de spaghetti Barese. Sua preparação é marcadamente diferente de outros pratos de massa. Nele, o spaghetti é cozido diretamente na frigideira, adquirindo uma textura crocante e escura, diferente de outras massas.