Nando Reis, Gabriel O Pensador e Diogo Nogueira animam Pesqueira neste fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No seu quarto fim de semana, o Festival Pernambuco Meu País acontece nesta sexta-feira (2) até domingo (4), em Pesqueira, no Agreste do estado. A programação conta com shows de Nando Reis, Gabriel O Pensador, Marcelo Falcão e Diogo Nogueira.



O evento itinerante e gratuito oferece uma rica programação com shows, peças de teatro, exposições, sessões de cinema, feiras de artesanato, apresentações de cultura popular e encontros de literatura e gastronomia. Em Pesqueira a programação do polo principal inclui Silvério Pessoa (PE), Mundo Livre S/A (PE) e Nando Reis (SP) na sexta-feira (2). Banda N’zambi (PE), Tribo de Jah (MA), Gabriel O Pensador (RJ) e Marcelo Falcão (RJ) no sábado (3). Grupo de Choro Ororubá (PE), Pagode do Didi (PE), com participação de Gabi do Carmo (PE), Gerlane Gell (PE), Maria Pagodinho (PE), Helena Cristina e Paz Brandão (PE), Fundo de Quintal (RJ) e Diogo Nogueira (RJ) no domingo (4).

O Festival Pernambuco Meu País passará também pelos municípios de Caruaru (9 a 11 de agosto), Triunfo (16 a 18 de agosto), Arcoverde (23 a 25 de agosto) e Buíque (30 de agosto a 1º de setembro).