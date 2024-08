Um grupamento do CMNE vai receber venezuelanos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Comando Militar do Nordeste vai enviar um efetivo com 350 militares para coordenar a Operação Acolhida, em Roraima, que acolhe imigrantes venezuelano que chegam ao Brasil. Até agora 135 mil deles foram acolhidos em mil municípios brasileiros, inclusive em Pernambuco. O grupamento pode ter muito trabalho, pois o resultado eleitoral na Venezuela pode aumentar e muito o número de venezuelanos que fugirão para o Brasil.

VISUAL

Os uniformes usados pelos atletas brasileiros nas Olimpíadas, receberam muitas críticas, inclusive de estilistas famosos, como Ronaldo Fraga, que os considerou horrorosos.

CRIATIVIDADE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife lança o programa Recife Criativo, com o objetivo de potencializar a gastronomia, um dos pilares da economia criativa. O foco é apoiar os empreendedores gastronômicos dos bairros, fornecendo capacitação e suporte para o crescimento dos negócios. Lançamento será amanhã, às 14h, no auditório do Sebrae.

ALTURA

Viralizou e foi muito comentada a diferença de altura entre o jogador francês Victor Wembanyama, que tem 2,24m de altura e é o maior entre os atletas do basquete nas Olimpíadas de Paris 2024, e o japonês Yuki Togashi, que mede 1,67m de altura.

CONVENÇÕES

Este final de semana é marcado pelas convenções de lançamento das candidaturas à eleição de outubro.

NA TV JORNAL

A entrevistada de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 13h, será a cardiologista Maria Teresa Sampaio Lira. Ela vem tendo uma atuação de muito destaque na equipe do Imip e será uma das coordenadoras de debate no Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, que acontece na próxima semana.

EM MACEIÓ

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, participou do workshop “Tecnologia e Inovação: Perspectivas para a Justiça Estadual Brasileira” e defendeu o uso de tecnologias para aprimorar a prestação jurisdicional.

EXPOSIÇÃO

Até o dia 15, o RioMar recebe a exposição “#Sou Obra de Arte”, promovia pela farmacêutica “MSD Brasil”, reunido pinturas, esculturas e costuras feitas por artistas que passaram pelo processo de tratamento de tumores que acometem as mulheres.

O SORVETE

Está fazendo o maior sucesso a feira de economia criativa nos sábados, na Rua da Aurora, a partir das 15h. Um dos maiores sucessos, sempre com filas enorme é o sorvete de coco servido na quenga, sem açúcar e lactose, com uma receita comum na Tailândia.

FAIR PLAY

O Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Internacional de Fair Play anunciaram parceria para premiar os atletas de Paris. Os comitês, treinadores, competidores e o público geral vão definir os candidatos.