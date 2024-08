Duas sorveterias que são sucesso mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna deste domingo no seu JC

Reunindo produtos de 30 países, o “Taste Atlas”, considerado a enciclopédia gastronômica dos Estados Unidos, escolheu os 100 sorvetes mais ícones do mundo. Reconhecida como a “Rainha dos Gelatos” a Itália tem mais representantes, seguida dos Estados Unidos. Os dois sorvetes brasileiros na lista são o de assaí, da sorveteria “Cairu”, de Belém e Rio de Janeiro, e o de tapioca da sorveteria da Ribeira, em Salvador.

MARINHA

O capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico Tojal, novo Capitão dos Portos de Pernambuco, é carioca e servia em Santos, uma das principais unidades da Marinha no país, responsável pela fiscalização do maior porto do país.

GENERAIS

A Venezuela é o país do mundo que tem mais generais: 2,5 mil. O Brasil tem apenas 149.

IRMÃO

Abelardo da Hora, cujo centenário de nascimento aconteceu ontem, era irmão de Claudionor Germano, o maior cantor de frevo da história.

O VICE

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin vem ao Recife hoje, prestigiar a convenção do PSB que vai oficializar a candidatura de João Campos ao segundo mandato como prefeito da nossa cidade, que acontecerá no Clube Português.

TRILHA SONORA

Chico Buarque de Holanda assinou a trilha sonora de clássicos do cinema brasileiro, como “Quando o Carnaval Chegar”, “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e ”Os Saltibancos Trapalhões.”

O MELHOR

O restaurante “Disfrutar”, de Barcelona foi eleito o melhor do mundo. É comandado pelos chefs Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduardo Xatruch. Os três se conheceram quando trabalhavam no “E Bulli”, do chef Ferran Adriá, que teve durante muitos anos o título de melhor do mundo.

PANTEÃO

O deputado Waldemar Borges apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei para colocar o nome do ex-governador Eduardo Campos no Livro do Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco Fernando Santa Cruz.

DOENÇA

Excelente o “videocast” que nossa companheira Cinthya Leite realizou, ao lado de especialistas, sobre a febre Oropouche, que já teve sete mil casos registrados no Brasil

ELEIÇÕES

Na volta do recesso, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, anunciou que o foco dos próximos meses na Assembleia será conciliar os compromissos legislativos com as atividades eleitorais das campanhas municipais.

M O V I M E N T O

Bom domingo: “Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome.” (Clarice Lispector)

DÉA de Paula, filha do ministro André de Paula e irmã da secretária Cacau de Paula, será candidata a vereadora do Recife.

APÓS garantir o bronze no skate street feminino, Rayssa Leal foi curtir a EuroDisney de Paris.

A UNIDADE do Chicama, do chef Biba Fernandes, em Carneiros, abriu em formato soft open.

HENRY & Klauss apresentam o espetáculo “Illusion Show - Uma Jornada Mágica” no Teatro Guararapes, sábado e domingo

O PERNAMBUCANO Wagner Francis lança dia 15 o menu e carta de drinks do seu buffet para 2025/2026, na Usina Dois Irmãos, destacando a cozinha molecular.

METADE dos brasileiros adultos terá obesidade e mais 27% terão sobrepeso até 2044, conforme alerta estudo apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade.

RHUAN Penaforte, diretor da “Mioche”, aposta que a jaqueta puffer com camisa polo é uma boa combinação para looks masculinos no inverno.

CRISTINA Amaral estreia o show “Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves”, dia 11 no Teatro do Parque. Terá a participação do Conde Só Brega, Mevinha Queiroga, Lourdinha Oliveira e Cezzinha.

Aniversariantes Anastácia Ferraz Magalhães, Claudiano Martins Filho, Cynthia Maranhão, Djair Brindeiro Filho, Fernanda Gasparini Garcia, Flora de Lima, Goretti Cabral, Haroldo Duarte Júnior, Ivo Salgado, Lílian Peres, Maria do Carmo Calado, Mariana Lobo, Patrícia Aroucha Sial, Rossana Claudya, Sérgio Siqueira Loureiro, Stélio de Sá Leitão, Tatiana Farias Pimentel, Tiago Medeiros e Tony Castro do Pinho.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.