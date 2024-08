Novo horário de programa que é líder de audiência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir de amanha, o programa “Passando a Limpo”, um dos líderes de audiência na programação da Rádio Jornal, muda de horários: Passará a ir ao ar das 8h às 9h30. Comandado por Igor Maciel, tem os colunistas Eliane Cantanhêde, de Brasília, Antônio Martins, de Portugal, Fabiola Góes, dos Estados Unidos, e João Correia. Entre os debatedores, Romoaldo de Souza, Ivanildo Sampaio, João Alberto, Fernando Castilho, Edgar Leonardo, Teresinha Nunes, Marcelo Labanca, Pedro Silveira e Maurício Garcia.

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça e Auxiliadora, com Jarbas Vasconcelos no almoço do Ruizito - Arquivo Pessoal

PONTE GIRATÓRIA

A Prefeitura do Recife lançou licitação para a contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços especiais de recuperação e reforço estrutural da Ponte Giratória. Obra terá custo máximo de R$ 16,8 milhões e o resultado será conhecido no dia 5 de setembro.

ABERTURA

O Recife Expô Center, do complexo Porto Novo Recife abre terça-feira, com a feira “Multimodal Nordeste”, que deve reunir 80 expositores, com a expectativa de receber 80 mil pessoas nos três dias de funcionamento.

Mônica Rique e Rita Gueiros, figuras de destaque no nosso mundo feminino - Sheila Wanderley/Divulgação

NAMORADOS

João Campos esteve na convenção que homologou a candidatura de Tabata Amaral a prefeita de São Paulo. Hoje, ela estará no Clube Português, na convenção que confirmará a candidatura do namorado ao segundo mandato no Recife.

NA GLOBONEWS

Helter Duarte, repórter e apresentador da Globo Rio, passou a atuar na GloboNews, como apresentador da “Edição das 18h”, com ótima performance. Ele é de Goiás, mas trabalhou seis anos na Globo Recife, apresentando o “Bom Dia Pernambuco”. Depois foi correspondente em Nova York.

TUCANO

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, estará em Caruaru, hoje, ao lado do presidente estadual do partido, Fred Loyo, e da governadora Raquel Lyra, na convenção que vai oficializar a candidatura à reeleição, do prefeito Rodrigo Pinheiro, na Arena Caruaru.

PARIS 2024

O Comitê Olímpico Internacional divulgou que os jogos de Paris deste ano têm a maior equipe de refugiados da história das Olimpíadas. São 36 atletas de 11 países, competindo em 12 esportes.

AMOROSA

Paula Toller, lança o “Amorosa”, álbum que celebra seus 40 anos de carreira. Projeto terá as participações especiais de Roberto Menescal, em “Nada Por Mim”, de Fernanda Abreu, em “Na Rua, na Chuva, na Fazenda” e de Luisa Sonza, em “Nada Sei.”

PATRIMÔNIO

A ginasta Simone Biles construiu seu patrimônio com as medalhas que já ganhou ao longo da carreira. De acordo com estimativas da Forbes, ela ganhou cerca de US$ 7,1 milhões (R$ 40,1 milhões) só em 2023.

CARNAVAL

Foi divulgado pela Riotur e pela Liga Independente das Escolas de Samba os valores dos ingressos para o setor turístico da Sapucaí, nos desfiles do carnaval do próximo ano.: vão de R$ 70 a R$ 1,2 mil.