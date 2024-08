A boneca brasileira Susi vai ganhar um musical

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta segunda no seu JC

A boneca brasileira de maior sucesso, “Susi”, vai ser tema de um musical que será montado em São Paulo. O projeto tem a assinatura da atriz Mara Carvalho e o diretor Ulysses Cruz. Na onda de sucesso do filme sobre “Barbie.”

CAPIBA

Cecília Brennand está em São Paulo, comandando as apresentações, hoje e amanhã, no Teatro Santander, do musica “Capiba pelas Ruas Eu Vou”, montado pelo Aria Social

FELICIDADE

A jornalista Paulinha Losada comemora a chegada, na Maternidade da Unimed, da neta Maria Helena, filha do arquiteto Marcelo Losada Japiassu e da biomédica Fernanda Albuquerque.

PERDA

Muito lamentado o falecimento de Silvina Moreira, que fundou e comandou por muitos anos o “Tasca”, restaurante referência na gastronomia portuguesa no Recife.

PREFERIDOS

Os meses de maio e outubro de 2025 já estão com agendas lotadas para eventos no Recife Expo Center.

CONSTITUIÇÃO

A Assembleia Legislativa de Pernambuco promove amanhã o seminário “200 Anos da Constituição do Império: Dimensões Políticas, Jurídicas e Históricas.”

O GORDO

A série “Um Beijo do Gordo”, no “Globoplay” sobre Jô Soares, revela que ele, no SBT e na Globo, fez 14.426 entrevistas e 1,3 programas de humor, interpretando 300 personagens que ele mesmo criou. Mostra ainda seus filmes, peças de teatro e nove livros.

CIDADANIA

O apresentador Márcio Bomfim, que nasceu na cidade paulista de Álvares Florence, recebeu o título de Cidadão do Recife, por iniciativa do vereador Samuel Salazar.

MANIPULAÇÃO

O Brasil tem 7,9 mil farmácias de manipulação. O Nordeste concentra menos de 10% delas.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Há pessoas inteligentes que, à força de se deixarem adu­lar, acabam estúpidas.” (Carlos Lacerda)

O CHEF Diego Lozano, eleito melhor chocolatier do Brasil, será jurado do Masterchef Confeitaria.

GIOVANNA Lancellotti, Gio Ewbank, Bruno Gagliasso, Mariana Goldfarb e Isabella Santoni são alguns famosos que assistem as Olimpíadas de Paris.

O REALITY “A Fazenda” só terá participantes de ficha limpa, sem passagem pela polícia. A decisão ocorreu após, em outro programa, a direção ter precisado expulsar participante devido a problemas com a lei.

O BRASIL pode ganhar uma Semana de Moda, em 2025. A proposta é de Alexandre Birman, para fortalecer a área no nosso país.

O RESTAURANTE BODE do Nô inaugura quarta-feira unidade no Shopping Guararapes.

ESTÁ em alta, nas redes sociais, o debate entre pessoas cis e trans competirem como rivais em campeonatos. Isso por conta das questões hormonais dos sexos biológicas.

A MAIORIA dos deputados está repercutindo os resultados das Olimpíadas em suas próprias redes sociais.

UMA das maiores pinacotecas privadas do mundo pertence a Jeff Bezos, dono da Amazon. Tem até uma tela de Portinari.

Aniversariantes

Ana Lúcia Altino Garcia, Ana Lucila Maranhão, Andréa Carvalho, Antônio Senra, Bruno Rodrigues, Francisco Ventura Araújo Filho, Lindinaldo Guerra, Massimo Pelliteri, Patrícia Calazans, Renata Rocha do Ó Silvana Maranhão, Stella Trigueiro, Sílvio Nicéas, Vanja Campos Moreira Lima e Virgínia Pimentel.