Dupla Tiquequê leva música e teatro à CAIXA Cultural Recife

Desta sexta-feira (9) ao domingo (11), o espetáculo musical "Todo Dia", da dupla Tiquequê, formada por Diana Tatit e Wem chega a CAIXA Cultural Recife, com cinco apresentações. O show inédito traz músicas e entretenimento que exploram, de forma bem-humorada, o ponto de vista da criança, em uma produção que encanta os pequenos e também os adultos.

A mistura de teatro, narrações de histórias e interações lúdicas fazem parte da apresentação, além de músicas com percussão corporal e objetos inusitados. O espetáculo se chama todo dia pois aborda temas do dia a dia, como comer, se vestir, entre outros. Algumas das composições cantadas são “Acorda, Tem Comida Boa", “Bichos Nojentos", “Festa na Floresta" e “Praia".

Quem é Tiquequê?

Com 20 anos de carreira, a dupla de São Paulo tem mais de 150 milhões de visualizações no YouTube, com canções, vídeos e espetáculos infantis. Desde a infância, a dupla é fascinada pela arte de cantar e de fazer teatro, e, ao se dar conta de que o universo infantil era o maior interesse em comum, resolveu criar um grupo que explorasse toda forma de expressão.