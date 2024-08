Cerimônia de encerramento promete ser surpreendente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diferente da abertura, realizada no Rio Sena, o encerramento dos Jogos Olímpicos acontecerá domingo, no “Stade de France”, em Saint-Denis. Para celebrar as mais de duas semanas de competições emocionantes, o Comité Olímpico Internacional preparou um palco com 2.800m², apresentação de mais de 100 artistas e um incrível espetáculo de luzes.

Denielly Halinski, por Leo Jaime e seu filho Davi Lux, que fizeram show do Dia dos Pais no Teatro RioMar - Arquivo Pessoal

ATRASO

Os passageiros do voo da TAP do Recife para Lisboa, marcado para as 22h20 do domingo, só embarcaram às 5h50 de ontem. Muitos tiveram problemas com as conexões.

PERDA

Antônio Meneses faleceu sábado, aos 66 anos, em Basileia, na Suiça, onde vivia, vítima de “glioblasma multiforme”, uma forma agressiva de câncer cerebral. Recifense era um dos maiores violoncelistas do mundo. Desenganado pelos médicos, optou por falecer em casa e pediu para não ter velório.

GRITOS

É impressionante como a narradora Natalia Lara, que tem transmitido jogos da seleção brasileira de futebol feminino, na TV Globo, grita nas transmissões.

Os primos Maria Arraes e João Campos, em evento político - Arquivo Pessoal

INAUGURAÇÃO

O Bargaço no Novotel Recife Marina, que tem projeto de Valéria Gomes, será inaugurado no dia 14, com evento para convidados.

NA CONVENÇÃO

Três ex-governadores de Pernambuco prestigiaram a convenção que homologou a candidata de Daniel Coelho a prefeito do Recife e de Mariana Melo a vice-prefeita: José Mendonça Filho, Gustavo Krause e João Lyra Neto.

MODA

Cássia Abrantes e Juliana Santos reúnem convidadas quinta-feira, para apresentar Querubinna, novo espaço de lingerie e comfort wear das marcas exclusivas Miss Victtoria, La Rudge e Fruit e La Passion.

Lançamento

Marcus André Melo e Carlos Pereira lançam quinta-feira, na Academia Pernambucana de letras o livro “Por que a Democracia Brasileira” não Morreu?’. Evento terá debate com a participação de José Paulo Cavalcanti, Priscila Krause e André Régis.

OURO

Rebeca Andrade que fez uma apresentação espetacular no solo, ontem foi reverenciada por Simone Biles e quebrou recordes, sendo a primeira brasileira com quatro pódios em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Algo extraordinário para o esporte brasileiro.

TENDÊNCIA

Alguns truques de beleza das ginastas brasileiras tornaram-se marca registrada nas Olimpíadas de Paris, como os delineados gráficos de Rebeca Andrade, o coque de Flávia Saraiva e os strass na maquiagem de Júlia Soares.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Pessoalmente Naná Vasconcelos era uma pessoa encantadora.” (Gustavo Krause)

OS SHOPPINGS e os centros de compras devem ficar movimentados nesta semana em função do Dia dos Pais.

UM DOS DESTAQUES da Blu”nelle na festa de aniversário de Guilhermina Bezerra foi o buffet de lagostas e camarões, organizado por Leo Coutinho.

O MÚSICO e compositor Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, que ficou famoso por suas participações no Domingão do Faustão, morreu ontem, aos 86 anos.

AS ATRIZES Maria Fernanda Cândido e Cláudia Abreu estiveram no restaurante CÁ-JÁ, do chef Yuri Machado, no fim de semana.

UM DOS MAIORES ídolos do Flamengo, Adílio faleceu ontem devido a um câncer no pâncreas, aos 68 anos. O ex-jogador é o terceiro com mais jogos na história do Flamengo.

O GOVERNO de Pernambuco suspendeu temporariamente a construção de novas pousadas em Fernando de Noronha.

AS CIDADES europeias estão marcando altas temperaturas neste verão. A Grécia registou este ano o julho mais quente da história.

COMEÇAM oficialmente hoje as campanhas eleitorais.

