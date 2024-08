Evento de gastronomia na Usina Dois Irmãos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de uma longa carreira na área, como garçom, maitre e professor do Senac, com passagens por por casas famosas de São Paulo, como o Buffet França, o Charlô e o D.O.M. de Alex Atala, o chef Wagner Francis criou o Francis Gastronomia, que tem feito o maior sucesso em eventos na nossa cidade. Esta noite, ele reúne convidados na Usina Dois Irmãos, em Dois irmãos, para mostrar as novidades do seu cardápio, incluindo os drinques do “Francis on The Rocks.”

INAUGURAÇÃO

Dandarah Cavalcanti, destaque na odontologia pernambucana, reúne amigos hoje, a partir das 16h, para a inauguração da sua nova e moderníssima clínica, na Torre 4 do RioMar Trade Center

GUIA ELEITORAL

A partir de hoje, até o dia 25, juízes e juízas das zonas eleitorais de Pernambuco convocam os partidos para elaborar o plano de mídia do horário gratuito eleitoral na rádio e televisão.

“BODE DO NÔ”

Evangelista Severino e Maria Gomes, conhecidos como seu Nô e Dona Maria, depois do Shopping Tacaruna, inauguram hoje nova unidade do “Bode do Nô”, hoje, às 18h, no Shopping Guararapes.

CIDADANIA

Inácio Barros de Melo Neto, fundador e presidente da Faculdade de Medicina de Olinda, recebe o título de Cidadão Olindense, hoje, às 19h, em reunião solene da Câmara Municipal de Olinda. Foi uma proposta do vereador Tonny Magalhães.

CONTERRÂNEA

Duda Lisboa, que ganhou a medalha de ouro do Volei de Praia na Olimpíada de Paris é sergipana, nascida em Aracaju.

FILME

Interessante e emocionante o filme “É Assim Que Acaba”, que fez sucesso como livro no TikTok e dá continuidade com o longa. As salas de cinema estão lotadas, na sua maioria por mulheres, e as livrarias, de forma estratégica, colocam o segundo livro na vitrine.

CAUSA ANIMAL

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou projeto que estabelece a responsabilidade financeira dos agressores de animais por todas as despesas relacionadas ao tratamento veterinário necessário para as vítimas.

ADOÇÃO

A mãe biológica da ginasta Simone Biles deu entrevista ao “Daily Mail” reforçando que foi muito difícil desistir dos quatro filhos e entregar a guarda para os pais, avós de Simone, pois ela era usuária de drogas e afirmava não conseguir cuidar deles.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eduardo Campos foi o melhor presidente que o Brasil nunca teve.” (Diogo Moraes)

O CIRURGIÃO plástico Moisés Wolfenson reúne amigos, hoje, no salão de festas do edifício Teresa Novaes, para comemorar idade nova.

A GINASTA Rebeca Andrade foi ovacionada em voo de volta ao Brasil,, após ser anunciada por piloto.

A GRIFE “Garagem” inaugurou loja ontem no Shopping Recife.

EDUARDA e Camila Haeckel planejam o lançamento do livro “Conexões Inspiração Ceará”.

O INSTITUTO Ricardo Brennand vai homenagear o xilogravurista J.Borges, na sua ação educativa “Cinema, Museu e Educação”, hoje.

O ARTISTA plástico Jorge di Farias inaugura hoje, às 19h, seu novo ateliê em Olinda.

A MANSÃO do ex-jogador Cafu, em São Paulo, vai a leilão no próximo mês para poder pagar a dívida de mais de R$ 10 milhões com a empresa Vob Cred.

A FILHA do ator Tom Cruise abandonou o sobrenome do pai e abriu mão de R$ 2,2 milhões de pensão.

ANIVERSARIANTES Cláudia Freyre, Deluse Arantes, Denise Maia Chagas, Dinara Galvão, Lourdes Chalegre, Marcos Queiroz, Maria Lectícia Cavalcanti, Moíses Wolfenson, Mônica Zirpoli Sobral, Paulo Morais e Raimundo Pimentel.