Evento de vinhos terá degustação de mais de 100 rótulos

A “Mostra Zahil – Edição Recife” reunirá diversos amantes de vinho na próxima quarta-feira (28), no Beach Class Convention e contará com a presença de mais de 25 vinícolas de sete países. Ao todo serão mais de 100 rótulos para degustar de 25 produtores internacionais. A curadoria foi feita pela Zahil, importadora do produto no Brasil com mais de 400 rótulos no portfólio.

“Temos um carinho especial pela cidade de Recife e estamos ansiosos para realizar esse evento, que temos certeza de que o público irá se encantar. Levaremos marcas de vinícolas renomadas, vinhos ícones do nosso portfólio, além de muitas novidades de países como Portugal, Espanha, Itália, Chile e França. Acreditamos que nossos clientes, profissionais da área e apreciadores de vinhos irão se surpreender com a seleção de rótulos que preparamos,” diz Rodrigo Volponi, Diretor de Marketing da Zahil.

Serviços:

Mostra Zahil - Edição Recife

Data: 28 de agosto (quarta-feira), das 18 às 21h Local: Beach Class Convention – R. Maria Carolina, 661 - Boa Viagem.

Vinícolas participantes:

• Abbotts & Delaunay (Languedoc-Roussillon, França)

• Casa Ferreirinha (Douro, Portugal)

• Château Los Boldos (Chacapoal Valley, Chile)

• Château Kefraya (Vale do Bekaa, Líbano)

• Château de Jau (Languedoc-Roussillon, França)

• Herdade do Peso (Alentejo, Portugal)

• Perelada (Catalunha, Espanha)

• Ferreira Porto (Douro, Portugal)

• Rutini Wines (Mendoza, Argentina)

• Sandeman (Douro, Portugal)

• La Rioja Alta (La Rioja, Espanha)

• entre outras.

Valores:

Ingresso Degustação Mostra Zahil – Edição Recife: https://bit.ly/3WmJjBf