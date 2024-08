Jorge Aragão e Lucy Alves se apresentam no Festival Pernambuco Meu País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após percorrer cinco cidades, o Festival Pernambuco Meu País agora desembarca em Triunfo, no Sertão do estado. O evento é gratuito e a programação começa nesta sexta-feira (16), com shows de Jorge Aragão, Gerlane Lopes e Mombojó.

No sábado, o festival terá a sua noite de brega e arrocha, com apresentação do baiano Tierry e Conde Só Brega, por fim, Labaredas e o projeto Rossi Original, homenageando o rei do brega, Reginaldo Rossi finalizam a noite. No domingo (18), um dos grandes nomes do reggae brasileiro, Toni Garrido, o rock oitentista da Biquíni, a cativante voz e sanfona da paraibana Lucy Alves e da pernambucana Natascha Falcão fecham o Festival.

“A realização do Festival Pernambuco Meu País em Triunfo é uma excelente oportunidade para levar uma programação cultural diversificada ao Sertão pernambucano. Essa é a essência do festival: valorizar nossa cultura e assegurar que todos tenham acesso a experiências culturais enriquecedoras, sem custo algum. Estamos todos entusiasmados”, disse a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

O Festival Pernambuco Meu País é gratuito, promovido pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação de Patrimônio Histórico de Pernambuco (Fundarpe), e acontece até o dia 1º de setembro. Além de atrações, como shows, também tem peças de teatro, exposições, sessões de cinema, feiras de artesanato, apresentações de cultura popular, e encontros de literatura e gastronomia. Nos dois últimos fins de semana de agosto, o festival passará por Arcoverde, de 23 a 25 de agosto, e por Buíque, no Agreste, de 30 de agosto a 1º de setembro.

Confira a programação completa:

16 de agosto:

19h - Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 - Mombojó

22h - Gerlane Lops

23h50 - Jorge Aragão

17 de agosto:

19h - Labaredas

20h30- Banda Rossi Original

22h - Banda Só Brega (Conde)

23h50 - Tierry

18 de agosto:

18h - Natascha Falcão

19h30 - Lucy Alves

21h - Toni Garrido

22h50 - Biquíni