Uma medida que pode acabar o uso de celulares nas prisões

Um episódio comum nas penitenciárias do Brasil, inclusive nas de Pernambuco é utilização de celulares por presos para cometer crimes, orientando parceiros do lado de fora. A entrada dos aparelhos pode acontecer, mas o incrível é como conseguem recarregar os aparelhos. Exatamente por isso é importante o projeto de lei em análise na Câmara dos deputados, que proíbe a instalação de tomadas de energia elétrica em todas as áreas acessíveis aos presos nas penitenciárias. Determina também a retirada de todas existentes no prazo máximo de 30 dias.

EDUARDO CAMPOS

Fui amigo de Eduardo Campos mais de 30 anos, desde o tempo em que ele era chefe de gabinete do avô Miguel Arraes. Neste período fui testemunha de muitos episódios. No meu artigo de hoje, na Página de Opinião, revelo alguns deles que mostram a figura especial que ele foi.

NO LOUVRE

A chef Alessandra Montagne vai comandar um dos restaurantes no Museu do Louvre por 12 anos, a convite do chef Alain Ducasse. Alessandra é mineira e começou sua carreira no Brasil. Passou a morar na França há vinte anos e fez sucesso com seu primeiro restaurante, o Tempero. É dona também do “Nosso”, recomendado no Guia Michelin.

POUSADAS

O governo de Pernambuco suspendeu temporariamente a autorização para construção de novas pousadas em Fernando de Noronha. A decisão vale até a concussão do Estudo de Capacidade de Suporte, que está sendo elaborado.

PROCESSO

A boxeadora argelina Imane Khelif, que ganhou notoriedade devido a uma controvérsia sobre gênero durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, entrou com uma ação judicial alegando ter sido vítima de cyberbullying durante a competição. No processo, são mencionados a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, e o proprietário do X (antigo Twitter), Elon Musk.

EM TRIUNFO

O Festival Pernambuco Meu País chega este fim de semana em Triunfo. Entre as atrações Jorge Aragão, Biquíni Cavadão, Toni Garrido, Gerlane Lopse Mombojó e Lucy Alves.

CONCURSO

O Concurso Nacional Unificado acontece neste domingo em todo país. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, revelou que o governo estuda a possibilidade de realizar uma segunda edição da prova em agosto do próximo ano.



CAFÉ

Um conhecido empresário recifense está mantendo contatos com Alvaro Garnero para a abertura de um Café de la Musique na nossa cidade. Ele transformou a marca de restaurante/boate em rede de hotéis boutique.

O MAIOR

A Emirates está operando o mais longo voo comercial do mundo. A rota entre Dubai e a Cidade do Panamá, tem a duração de 17 horas e 35 minutos.

BARCELONA

Uma demonstração da forma mundial do Barcelona: nos seus jogos no Camp Nou, seu estádio que tem capacidade para 100 mil pessoas, 20% dos ingressos são comprados, com altos preços, por turistas.