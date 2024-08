Pernambuco vai ganhar a primeira imobiliária boutique

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Muito comum nas grandes metrópoles, o Recife vai ganhar sua primeira imobiliária boutique, a “Sol Imóveis Solutions”, voltado para a venda de apartamentos acima de R$ 500 mil, no Recife e litoral Sul. Será comandada pela empresária Assoraeny, nome que significa “o sol ao entardecer”, na língua Yamomai que pertence ao povo Fulni-ô de Águas Belas e ganhou o nome de sol. Tem uma belíssima carreira no mundo imobiliário do Recife e São Paulo, com passagem por Toronto, no Canadá. Loja ficará na Ilha do Leite com projeto de luxo assinado pela arquiteta Renata Scherb. Inauguração será em três etapas, quarta, quinta e sexta-feira.

JOIAS

Cris Lemos reúne amigos quarta-feira, às 16h, para a inauguração da loja da sua CiS Joias do Shopping Recife, que ganhou nova localização

FOTOGRAFIA

Hoje, às 15h, teremos a cerimônia de aposição da fotografia do desembargador Luiz Carlos Figueiredo na galeria dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

SEGURANÇA

O delegado da Polícia Federal Valdecir Urquiza, que é maranhense, assumiu a presidência da Interpol uma organização internacional que facilita a cooperação policial mundial e o controle do crime e que atua em 196 países.

MODA

De hoje a sexta-feira o Sebrae promove mês, a Semana de Moda Sustentável conta com diversas palestras, oficinas e brechós

DADOS

A Justiça Federal proibiu o Whatsapp de compartilhar dados dos usuários para personalizar os anúncios. Em caso de compartilhamento, a multa é de R$200 mil por dia.

ÔNIBUS

Uma das boas ações da governadora Raquel Lyra é a distribuição de ônibus escolares com as prefeituras. Na semana passada foram mais 184 veículos

CLIPE

A atriz brasileira Gabriella Saraivah, que protagoniza o filme “Tudo Por Um Popstar 2”, é a estrela do novo clipe do Carson Luerders, “One That Got Away”, que será lançado sexta-feira.

ROCK IN RIO

Ludmilla cancelou sua participação no show ‘Para Sempre Pop’, no Rock in Rio ano devido à logística. No entanto, confirmou que ainda fará o show no Palco Mundo, no dia 13 de setembro.

LUXO

A Dolce&Gabbana lançou um perfume para cães por mais de 100 dólares, ou seja, 560 reais na cotação atual. O frasco 'Fefé', tem uma placa banhada em ouro de 24 quilates e uma coleira com medalha da marca. O produto foi criticado pelas associações de defesa dos animais.