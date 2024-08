Dia Nacional do Ciclista é celebrado com reparo de bicicletas em Casa Forte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje é celebrado o Dia Nacional do Ciclista, e em comemoração, o Plaza Shopping irá, nesta segunda-feira (19), das 14h às 18h, realiza a ação Estação Duas Rodas. O objetivo é realizar a manutenção de bikes a partir de apertos em geral e regulagens diversas, de forma gratuita, para a população recifense para estimular cada vez mais a adoção de hábitos saudáveis para o corpo e mente, e sustentáveis por meio da redução de gases poluentes.

“Desde 2014, o Plaza possui o selo de Empresa Amiga do Ciclista. Estamos no coração da Zona Norte, bem próximos de áreas onde as pessoas utilizam bastante as magrelas para se exercitar e se locomover diante dos compromissos do dia a dia. A proposta dos reparos chega como um cuidado extra para que a segurança de quem usa esse modal esteja em primeiro lugar, além das orientações educativas para que possamos ter um trânsito mais harmonioso”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do empreendimento, Jakeline Soares.

Serviço:

Reparos de bikes no Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: Nesta segunda (19), das 14h às 18h

Onde: bicicletário, no piso E1 do mall

Acesso: gratuito para apertos em geral e regulagens diversas