Maior salão de beleza do mundo está em São Paulo

O cabeleireiro paulista Romeu Felipe, que tem muitos clientes famosos como Luiza Brunet, Ticiane Pinheiro, Juliette, Mariana Rios, Cleo e Mariana Ximenes, além de membros de famílias famosas está entrando no Livro Guinness de recordes, como dono do maior salão de beleza do mundo. É o “Room. Concept”, na Avenida Brasil, em São Paulo, perto do Parque Ibirapuera, com 4 mil metros quadrado, que tem 50 cabeleireiros e atende 200 clientes por dia, que pagam, em média R$ 2 mil.

CIDADANIA

O desembargador do TJPE André Vicente Pires Rosa, que é gaúcho, vai receber o título de Cidadão de Pernambuco, por iniciativa do deputado Antônio Moraes, hoje, às 18h, em reunião solene da Assembleia Legislativa de Pernambuco,

UNANIMIDADE

Foi fantástica a solidariedade de todas as emissoras de televisão do país, na cobertura da morte de Sílvio Santos, todas dedicando enormes espaços na programação, sempre destacando a figura do grande apresentador.



VISITA

O Comando Militar do Nordeste leva executivos das agências de viagens e operadoras de turismo do Recife, hoje, para uma visita ao Parque Histórico Nacional Guararapes, para conhecer o novo projeto de requalificação do local, com prioridade ao quesito segurança.

JORNALISTA

No Recife, produzindo matéria sobre a cidade, o jornalista Zeca Camargo visitou a Oficina Francisco Brennand no fim de semana.

MUDANÇA

O executivo paranaense Vegerson Laurindo Mudou-se definitivamente para o Recife, onde atua como gestor de inovação e tecnologia.

HOMENAGEM

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes afirmou que Silvio Santos ganhará uma estátua na Lapa, bairro onde morou no início da vida, em homenagem ao seu legado.

PALESTRA

A revista AlgoMais promove hoje, às 19h, no auditório do Empresarial RioMar 5, a palestra “As Oportunidades de Pernambuco no Desenvolvimento do Nordeste”, ministrada por Danilo Cabral, superintendente da Sudene.

PESAR

Muito lamentado o falecimento ontem, do Vital Novaes, deputado estadual por seis mandatos e pai do conselheiro do Tribunal de contas Rodrigo Novaes.

COMA

Ao contrário do que muitos pensam, pessoas em coma podem estar cientes do ambiente ao redor, mas incapazes de se comunicar, de acordo com estudo liderado pelo neurologista Nicholas Schiff.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Ao contrário do que foi cristalizado ao longo de décadas, Delfim Netto era sensível aos problemas da população.” (João Carlos Paes Mendonça)

CARMEM e Alberto Ferreira da Costa retornam de temporada em Portugal.

RECUPERADA de uma cirurgia reparadora no fêmur, a senadora Teresa Leitão retoma as atividades e já viaja para Brasília hoje.

SEGUINDO a trend de frutas, o Boticário lançou linha que conta com oito produtos frutais, entre eles o de melancia, que viralizou.



SEGUNDO o portal Meio&Mensagem, a recifense Camila Coutinho é a segunda influenciadora mais procurada pelas marcas em 2024. A primeira é Maisa.

NASCEU ontem José, filho da atriz Fiorella Mattheis com Roberto Marinho Neto.



LUDMILLA estreou a turnê Numanice #3 com mais de 30 mil pessoas, em Salvador. A cantora traz o show para Recife no dia 23 de novembro.



QUEM foi muito celebrado no final de semana foi Henrique Fontaine, herdeiro de Tânia e José Carlos. Recebeu muitos amigos em uma festa movimentada de aniversário.



FAUSTÃO negou os boatos sobre sua saúde frágil e hospitalização. Ele explicou que suas visitas frequentes ao hospital são apenas para realizar diálise.

