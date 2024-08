Marca autoral recifense lança coleção comemorativa de 13 anos em jantar nesta quarta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (21), as sócias-fundadoras da DUAS, marca autoral de moda recifense, reunirá convidados no restaurante CA-JÁ, para celebrar os 13 anos da empresa e lançar a sua primeira coleção fitness, intitulada ATIVA, com 10 modelos de peças de treino como legging, bomber, colete, short e blusas com estampas exclusivas, marca registrada da DUAS.

No evento, que acontecerá hoje a noite, as donas querem conhecer melhor as clientes da marca e também terá um bate-papo com a psicóloga Edna Granja sobre a dimensão política e coletiva do autocuidado.

Com peças mais casuais, agora a DUAS começa a investir em peças que colaborem com a vida saudável e de atividades físicasm sem perder a proposta de dia-a-dia. "Muitas clientes já vinham pedindo opções de peças pensadas para a prática de exercício com a nossa identidade. Pensando no conforto, na versatilidade e trazendo a opção de peças estampadas. Pensamos em agregar mais uma nova linha na marca, trazendo algo que já faz parte do nosso cotidiano", afirma Marina, uma das criadoras, em entrevista para Coluna.

PONTA PÉ

A DUAS surgiu no Recife, em 2011, do sonho das amigas Marina e Lia, e da união de projetos de graduação delas em Design de Produto e em Arquitetura. Da união, surgiu a marca. De início, a DUAS trabalhava apenas com design de superfície para itens de casa e decoração. A rede foi crescendo e os clientes começaram a pedir para que aquelas estampas saíssem às ruas também. Assim, a DUAS começou a fazer acessórios estampados com os retalhos de tecidos que criavam para revestir os móveis.

"A estampa autoral sempre foi o nosso diferencial. Iniciamos a fazer moda a partir da demanda das clientes e, pouco a pouco, ela foi tomando nosso tempo de criação e também o nosso faturamento. Hoje, lançamos, sistematicamente, uma estampa por semana. Aumentando essa demanda nas semanas que antecedem o Dia das Mães e o Natal", afirma Marina. Nas peças, o destaque é o design autoral, conforto e versatilidade das peças, contando histórias através das estampas.

"Hoje temos a certeza que a DUAS é muito mais que uma marca de moda. O nosso diferencial não está só na estampa autoral: está na nossa equipe, parceiros, na rede que conectamos através do nosso trabalho, na comunidade que criamos em torno das nossas criações, no nosso poder criativo e nos valores e posicionamentos que adotamos. Mais de 90% da nossa produção é formada por mulheres que conquistaram a independência financeira através desse trabalho", reforça Lia.

As empresárias reforçam o cuidado com as etapas de produção e com a colaboração pernambucana, pois toda a parte de criação das estampas, produção e confecção das peças é feita no estado. Apenas as fábricas de tecidos são de outras localidades.