Referência em finanças, Thiago Nigro traz palestra "Construindo Riqueza" para o Recife

O evento será no dia 25 de setembro, no Teatro Guararapes

Um fenômeno quando o assunto é investimento e finanças, Thiago Nigro, youtuber e inflienciador na área, traz a palestra “Construindo Riqueza”, sobre Finanças, Investimentos, Negócios e Marketing, ao Teatro Guararapes. O evento acontecerá no dia 25 de setembro.

Popularmente conhecido como “Primo Rico”, Thiago é autor best-seller do livro “Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho”, que possui mais de um milhão de cópias comercializadas e se tornou o livro mais vendido do Brasil nos anos de 2020 e 2021.



Falando sempre sobre finanças, ele foi o criador de um dos maiores projetos de comunicação do país, intitulado como O Primo Rico, que acumula mais de 330 milhões de visualizações, além de mais de 6 milhões de inscritos apenas no Youtube. Em 2019, entrou para a lista da Forbes Under 30, e em 2020, foi eleito o empreendedor do ano no segmento de finanças pela revista IstoÉ Dinheiro.