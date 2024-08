Belo livro sobre pinturas de Santa Teresa d'Ávila

Hoje, às 15h, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, teremos o lançamento do belíssimo livro “A Quinta Noite”, com texto do saudoso arquiteto José Luiz da Mota Menezes e fotos de Gustavo Maia. Reúne pinturas sobre Santa Tereza d’Ávila, reformadora da Ordem Carmelita, da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo. A obra é lançada pelo Bureau da Cultura, com incentivo do Funcultura, Fundarpe e governo do estado. Exemplares são distribuídos em escolas e bibliotecas públicas do estado

ACADEMIA

Marta Freire é a nova diretora cultural da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, que reelegeu a presidente Rosana Grinberg.

ROMANCE

Ronaldo Correia de Brito lança hoje, às 19h, na Livraria do |Jardim, seu novo romance “Rio Sangue”. Seu nome, a propósito, pode ser um dos próximos candidatos à Academia Pernambucana de Letras.

LANÇAMENTO

O empresário Jorge Petribú Filho comandou ontem, no Shopping Carpina o lançamento do “Trapuá Shopping Park”, que terá, na primeira fase, 104 casas térreas e duplex.

FACULDADE

O ministro da Educação, Camilo Santana, assinou portaria criando a Faculdade Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional, em evento, em Brasília, com a presença de Beto Simonetti, presidente da OAB nacional, Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB de Pernambuco, e Ronnie Duarte, diretor da ESA nacional.

NO SENADO

O senador Fernando Dueire integra fazendo parte de seis comissões estratégicas do Senado Federal. Está sob sua relatoria os projetos de economia circular, certificação de fontes de energia sustentáveis, empréstimos internacionais, indicação de embaixadores, além do desenvolvimento avançado de recursos para a setor de tecnologia.

OURO

Pela primeira vez na história, o preço de uma barra de ouro no mercado financeiro chegou a US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,41 milhões.



CIDADANIA

O secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio foi ao Imip, fazer a entrega oficial da terceira Classe Hospitalar da Figueira. Na Escola Municipal em Tempo Integral Hospitalar Semear como objetivo garantir o direito à continuidade da escolarização de crianças doentes, especialmente aquelas em tratamento no setor oncológico.

VOEPASS

Em recuperação depois da queda de um avião em São Paulo, a “Voepass” cancelou vários dos seus voos, muitos com poucos passageiros, devido a cancelamentos. As duas ligações diárias Recife-Fernando de Noronha-Recife foram atingidos pela medida.