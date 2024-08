Pernambucanos entre os melhores hotéis do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Nannai, de Muro Alto ficou em nono lugar na primeira edição do Ranking dos 50 Melhores Hotéis do Brasil da revista Exame. A Pousada Morena, em Fernando de Noronha, na 45ª, é o outro hotel pernambucano na lista. O primeiro lugar é do Rosewood, em São Paulo. O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, ocupa a segunda colocação e o Copacabana Palace, a sexta.

EM NORONHA

Manoel Ferreira comanda terça-feira, no Forte Noronha, coquetel para o lançamento do projeto do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Fernando de Noronha, operado pela sua Dix Aeroportos.

PARABÉNS

Quem ganha cumprimentos hoje é a vice-prefeita Isabella de Roldão, que vai comemorar com amigos no Bargaço.

EMPRESARIADO

Felipe Trigueiro reúne, amanhã, 40 empresários pernambucanos, com Márcio Guiot, presidente do Complexo de Suape, para discutir desafios e oportunidades do complexo portuário e projetos estratégicos para Pernambuco, no Executive Lounge do Atlante Plaza, em Boa Viagem.

EM MIAMI

O chef italiano Massimo Bottura abriu um novo grande restaurante, em Downtown Miami. O Torno Subito chegou nos EUA após abrir unidades em Dubai e em Singapura. A nova unidade é em parceria com a Gucci.

HOMENAGEM

A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, no seu congresso nacional em setembro, em São Paulo, vai prestar homenagem a Felipe Carreras pelo sue trabalho, como idealizador e defensor do Perse.

OLIMPÍADAS

Maior medalhista do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade declarou ser possível uma aposentadoria primeiro que Simone Biles e até antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

CONCORRENTES

O bairro das Graças virou uma verdadeira maravilha para tomar sorvete. A Gelato Borelli, especializada em gelatos italianos, abriu exatamente ao lado da tradicional San Paolo.

CARTÕES POSTAIS

O projeto “Peça a Peça” de hoje, no Instituto Ricardo Brennand, terá como tema “Pernambuco Afetivo: Cartões Postais e Memórias da Cidade”, com a participação dos professor João Guilherme Peixoto

TOUR

Taylor Swift encerrou a participação europeia da sua turnê. Ela retorna nos EUA, em outubro, e finaliza em dezembro, no Canadá. Ao todo, a The Eras Tour dura 1 ano e 6 meses e é responsável por colocar a cantora no pódio de grandes bilionários.